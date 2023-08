Habló Seir Contreras sobre su despido de Globovisión: «Decir la verdad me ha costado mi puesto de trabajo»

El periodista Seir Contreras se pronunció este miércoles, 23 de agosto, sobre su despido del canal Globovisión, después de que debatió con el diputado chavista Ramón Magallanes durante su programa.

“Lo que hice en televisión no es otra cosa que decir la verdad y eso me ha costado mi puesto de trabajo. Pero me enorgullece saber que hasta el último minuto de mi tiempo en esa pantalla cumplí con mi deber”, afirmó Contreras en un video publicado en su Instagram.

Contreras sostuvo que en Venezuela no hay libertad de expresión y que su despido se debe a las “preguntas incómodas” que hizo en el programa. “La decisión de sacarme de Globovisión obedece a una orden y motivación estrictamente política”, acotó.

“Ustedes ya saben lo que ocurre en Venezuela y los regímenes totalitarios actúan de esta forma. Venezuela no escapa de esa realidad. No es porque lo diga yo hoy, es porque lo sabe usted y lo sabe el mundo”, añadió Contreras.

“ME SIENTO TRANQUILO”

A pesar de su despido, el joven periodista aseguró que está “en paz, tranquilo y conforme” con su trabajo. “Me siento con el deber cumplido y de haber servido a mi país al decir las verdades las veces que haya sido necesario”, agregó.

“Es muy lamentable que tenga que ser yo la noticia para un país en el cual se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía”, añadió Contreras, quien aclaró que se encuentra bien y “bajo resguardo” con su familia.

Contreras también insistió que no pertenece a una organización política y su mensaje es por “cuenta propia”. “El estar en un televisor y presentarme frente a todo un país no me exime de las realidades que vive el pueblo venezolano”, sentenció.

Igualmente, reveló que muchos de sus compañeros de Globovisión se molestaron por su despido. “Están en desacuerdo con esta forma arbitraria e irresponsable de violar la libertad de expresión”, indicó.

Durante el programa Primera Página, Contreras tuvo un breve debate con el diputado Magallanes. El periodista hizo varios comentarios sobre la crisis económica y migratoria y el grave estado del sector salud, a la vez que mencionó obras públicas inconclusas por el chavismo.

El video del debate se viralizó y pocas horas después fue despedido de Globovisión, canal en el que trabajó durante cuatro años. El gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos condenaron la salida del aire de Contreras.