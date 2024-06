Habrían dictado privativa de libertad a los activistas detenidos en La Guaira, todos serán recluidos en El Helicoide

El partido Voluntad Popular (VP) informó la noche del sábado 15 de junio que, según fuentes extraoficiales, los activistas Jeancarlos Rivas y Juan Iriarte, además del periodista Luis López, recibieron privativa de libertad después que los presentaran y acusaran por «incitación al odio».

En ese sentido, revelaron que los habrían trasladado a El Helicoide, la sede del Sebin y lugar de múltiples torturas, según propias denuncias de ex presos políticos y familiares.

«A esta hora, a través de fuentes extraoficiales, pudimos conocer que a nuestro activista juvenil Jeancarlos Rivas, junto a los miembros de Vente Venezuela Luis López y Juan Iriarte, los presentaron y acusaron de incitación al odio, por lo que se les dictó privativa de libertad con lugar de reclusión en El Helicoide», escribió la tolda en Twitter (X).

En ese sentido, la organización naranja denunció que a los activistas no los dejaron presentar sus abogados privados para el juicio. Por ende, les impusieron una defensa pública.

Cabe mencionar que el sábado Eduardo Torres, abogado privado de Rivas, indicó que recibió la información que posiblemente no iban a presentar a los aprehendidos el sábado «porque no estaban anotados en lista». Por esta razón, todo ello habría sido con intención de que no tuvieran defensa privada.

En este sentido, Torres hizo un llamado a organismos internacionales para que aboguen por el derecho a la defensa que está consagrado en la Constitución Nacional.

«NO NOS SACARÁN DE LA RUTA»

En vista de esta situación, Voluntad Popular aseveró que se mantendrán en la ruta electoral pese a las «arremetidas del régimen».

«El régimen de Nicolás Maduro arremete nuevamente contra activistas de la causa democrática venezolana. De forma infundada les pretende involucrar en acciones delictivas como medida de amedrentamiento».

«Maduro, no nos vas a detener. Estamos a poco más de un mes de ponerle fin a esta tragedia mediante el voto. Tu terror NO nos va a sacar de esta ruta. Seguimos firmes y unidos hasta lograr la mejor Venezuela», finalizó VP.