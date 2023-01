Henrique Capriles se casa, anunció compromiso: "Me lo pensé 50 años, pero sí, me llegó la hora"

El dirigente opositor Henrique Capriles confirmó este miércoles, 18 de enero, que se casará, dado que le pidió matrimonio a la locutora Valeria Valle, su pareja desde 2019 y con quien tiene dos hijas.

Capriles informó sobre el matrimonio en el programa de Shirley Varnagy en Onda. En tal sentido, aclaró que estuvo 50 años esperando a la persona indicada y no dudo en manifestar su felicidad en comprometerse con Valle.

“Pues sí, le he pedido matrimonio a Valeria. Tardé 50 años. Me lo pensé 50 años, pero sí, absolutamente contento de que nos casemos. Me llegó la hora. Me llegó la mujer. Me llegó la persona que es lo más importante”, indicó.

El excandidato presidencial no brindó detalles de cuándo o dónde será la boda, pero insistió en que está feliz por su compromiso. “El tiempo es lo menos importante. Lo importante es que te llegue la persona”, acotó.

VALLE: “HABLÓ DESDE EL CORAZÓN”

Valeria Valle, quien también tiene un programa con Unión Radio, indicó que escuchó la entrevista de Capriles. Sin embargo, eso no evitó su sorpresa cuando sus compañeros de trabajo la felicitaron por el compromiso.

“Me da mucha risa esto porque llego a la radio. Porque estaba escuchando la entrevista de Henrique en el programa de Shirley y llego a la radio y todo el mundo está viéndome. Todo el mundo celebrando y la verdad es que muy feliz”, indicó Valle.

La locutora afirmó que le “movió muchísimo” el pronunciamiento que hizo Capriles sobre su compromiso. “Me pareció espectacular la entrevista, además que Henrique habló desde el corazón, se mostró muy emotivo”, añadió.

Valle precisó que se comprometieron durante Navidad, entre el 24 y 25 de diciembre. “Él sabe todo lo que yo tengo que decirle, porque se lo digo todos los días de mi vida, al igual que él a mí. La verdad es que estamos muy felices”, agregó.