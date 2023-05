Historia de éxito: Andrés y Luicelena dejan el nombre de Venezuela en alto con su exitosa empresa de alimentos en USA

Hay historias que merecen ser compartidas y es que llenan de orgullo a nuestro gentilicio, sobre todo esas historias que nos demuestran que con trabajo, dedicación y haciendo las cosas bien se logran cosas maravillosas, como el caso de Andrés y Luicelena (Lele) Mazzei, quienes llegaron a la ciudad de Miami en 2014 con su pequeño hijo, sin dinero pero con muchas ganas.

Cómo mucho de los migrantes venezolanos, Andrés y Lele tuvieron que ganarse la vida limpiando casas, contando grama y hasta lavando platos, todo con la idea de lograr estabilizarse en esta nueva etapa de su vida.

Sin duda el comienzo no fue fácil, Andrés llegó a tener 4 trabajos simultáneos, trabajaba día y noche. Lele por su parte sufrió algunos abusos, en su primer trabajo no le pagaron y luego consiguió un empleo de 7 am a 4 pm por 30$ al día, era un pequeño cafetín y ella sintió que no debía perder esa ¨oportunidad¨ así que paso meses allí, hasta que el lugar fue vendido.

¨Recuerdo que quienes compraron el sitio, le confesaron a mi esposa que una de las bondades de aquella negociación era que los vendedores ofrecían el sitio con todo y una empleada de 30$ al día que hacía de todo. ¨

Después de unos meses, Lele y Andrés se enteran de que están embarazados de su segundo hijo, aun así, ella no dejo de trabajar nunca, pero ya cuando estaba muy cerca de dar a luz fue cuando perdió el empleo, lo que sin saber sería el paso para comenzar a materializarse este gran sueño.

¨A los días, unos clientes del cafetín llamaron a mi esposa, y le pidieron que por que no les cocinaba el almuerzo y que yo se los llevara al medio día. Esto debido a que estos clientes no se sintieron a gusto con la ausencia de Lele en ese sitio. Así lo hicimos, primero eran 3 almuerzos nada más, después 5, luego 8, después 10…. Luego de meses fueron 60. Hasta que llegó el día que cambiaría sin saber toda nuestra vida, se trataba de Alicia, una cliente muy especial que nos solicitó hacerle por 15 días no solo el almuerzo como siempre, sino todo para su día, y con la condición de que fuese sin sal y muy sano porque era para un examen que debía hacerse. Así lo hicimos, y lo que sucedió después fue casi una sorpresa, ni siquiera lo habíamos imaginado, a medida que iba haciendo las entregas durante esos días, nuestros clientes se acercaban al carro a buscar sus bolsitas con sus almuerzos y veían este bolso grande y empezaron a preguntar que era ese… bueno se trataba de un nuevo producto con desayuno, almuerzo y cena más 2 snacks que llevábamos a las puertas de las casas cada día de lunes a viernes en la madrugada (todo allí explicado de pronto) y pasó, uno de nuestros clientes nos dijo, yo lo quiero!, y se de alguien que lo quiere y así fueron llegando más y más pedidos.

En ese momento nos llamábamos ¨el fogón de lele¨ pero un amigo boricua nos dijo que parecía un nombre de un sitio para adultos, así que empezamos a buscar algo más parecido a lo que hacíamos, y llego este nombre que buscaba reflejar lo que estábamos ofreciendo, ¨KITCHEN EXPRESS¨, los clientes no tenían que cocinar, no tenían que lavar platos, no tenían que ir de compras. ¨

A mediados de 2016, Kitchen Express se convirtió en una empresa formal, en las redes sociales comenzaron a tomar fuerza y por ende, Andrés y Lele siguieron soñando en grande.

“Hoy en día contamos con representantes de varios países y sus perfiles son seguidos por cientos de miles de personas y familias alrededor del mundo y allí están ellos, comiendo y mostrando nuestros productos y servicios”, contaron los fundadores de Kitchen Express.

En Florida ya trabajan con campamentos vacacionales, centros de salud (ofrecen menú exclusivo, al que llaman catering farmacéutico), por lo que atienden a unas 125.000 personas y han servido más de 2.200.000 de platos hasta la fecha. Por si fuera poco, cuentan con servicio delivery, el cual suma unos 550.000 viajes.

Acercándose el 2022 comenzaron a trabajar en la evolución de Kitchen Express, ofrecer un poco más a sus clientes. Así en marzo de 2023 llegó a la vida Kitchen Express Super Market, una propuesta que lleva comida lista, selladas al vació solo calentar y servir. Es un extenso menú venezolano y comida latina en general que llega a los hogares del sur de la Florida y toda la costa este de los Estados Unidos

¨El objetivo de Kitchen Express sigue siendo conquistar el corazón de los venezolanos, latinos, americanos y el mundo a través de su comida. “Kitchen Express es más una experiencia que un producto y se comparte en todos los hogares y sus familias, lo cual presenta un reto que viene cargado de amor por lo que hacemos”