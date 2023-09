«Ilegal e indebido», OEA condenó propuesta de hacer referéndum por el Esequibo

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este sábado la propuesta de la AN electa en 2020, de mayoría chavista, de llevar a cabo un referéndum consultivo sobre el caso Esequibo, luego que Guyana realizará licitaciones petroleras en aguas de ese territorio.

A través de un comunicado, el organismo recordó que el pasado jueves, el «régimen de la AN» convocó a ese mecanismo. El objetivo, dijeron, es que «el pueblo fortalezca la defensa y los derechos inalienables de Venezuela».

«Condenamos este uso indebido de un referéndum porque es ilegal según el Acuerdo de Ginebra de 1966. También porque usos indebidos similares de este instrumento han servido de pretexto en el pasado reciente para tratar de justificar las peores acciones entre Estados, incluido el crimen de agresión», rechazó la OEA.

Por ende, la Secretaría General reiteró que Venezuela y Guyana tienen la responsabilidad de resolver el conflicto por vía pacífica. «En un espíritu de buena vecindad y de conformidad con el derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra», añadieron. Esta opción sirve para «buscar soluciones pacíficas a la disputa territorial».

No obstante, dejaron claro que siguen apoyando «el derecho soberano de Guyana a ejercer su franquicia en su área marítima establecida y anexa. Todo ello de conformidad con el derecho internacional y los principios de las Naciones Unidas».

