Impactantes imágenes: Intensas lluvias causaron caos en Barquisimeto

Intensas lluvias afectaron el norte de Barquisimeto, estado Lara, en la tarde del sábado, 2 de noviembre. Las precipitaciones provocaron inundaciones en varias parroquias de la localidad, afectando numerosas viviendas.

Medios regionales indicaron que las parroquias Cují, Tamaca y Aguedo Felipe Alvarado fueron las más afectadas. Los vecinos relataron que fuertes lluvias causaron el desbordamiento de quebradas cercanas.

Las principales calles y avenidas de la zona terminaron inundadas, causando estragos entre los vecinos del sector. El agua arrastró sedimentos y objetos, obstruyendo alcantarillas, empeorando aún más la situación.

#2Nov #Lara #Lluvias pic.twitter.com/VAfgnMdGhX@KaryPerazaR: Tras fuertes lluvias caídas este #02Nov en #Lara reportan que en la vía principal de Valles de Uribana en Tamaca y sector Andrés Bello de El Cují, ubicados al norte de #Barquisimeto se inundaron las calles… — Reporte Ya (@ReporteYa) November 2, 2024



«Las calles son intransitables para caminar y para el paso de vehículos por el barro y sedimentos que se formaron», dijeron los vecinos al portal local Noticias Barquisimeto.

FUERTES LLUVIAS

Las lluvias comenzaron alrededor de las 4 de la tarde y continuaron hasta las 8 de la noche. Cuando cesaron las precipitaciones, los vecinos confirmaron que las calles terminaron colapsadas y varias viviendas inundadas.

Los Bomberos y Protección Civil del estado Lara no se han pronunciado sobre los daños causados por las lluvias. No obstante, los reportes preliminares apuntan a que solo hubo daños materiales, puesto que no hay información de heridos o desaparecidos.

Las lluvias han causado estragos en toda la entidad en los últimos días. El viernes, hubo intensas precipitaciones en el estado, causando inundaciones en algunas zonas de Barquisimeto y problemas en el tránsito vehicular.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que esta mañana hubo un cielo poco nublado en la mayor parte del país. Solo se esperan lluvias en el sur de Amazonas, Apure, Barinas, Trujillo, Mérida y Zulia.