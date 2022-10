Imputarán al hombre que insultó a un policía de Baruta

El Ministerio Público inició este martes, 25 de octubre, una investigación respecto a unos hechos ocurridos el domingo, cuando un hombre identificado como Fernando Chakkal insultó y retó a un funcionario de la Policía de Baruta.

El fiscal Tarek William Saab informó en sus redes sociales sobre el procedimiento. En tal sentido, aseguró que las autoridades imputarán al agresor y señaló que el caso está en manos de la Fiscalía 6 del Área Metropolitana de Caracas.

“Fiscal 60 AMC para investigar los hechos ocurridos el día 23/10/2022 donde un sujeto de manera violenta agrede a un funcionario de la Policía Municipal de Baruta… Dicho sujeto al ser detenido será #imputado por el Ministerio Público”, expuso.

#Designado Fiscal 60 AMC para #investigar los hechos ocurridos el día 23/10/2022 donde un sujeto de manera violenta agrede a un funcionario de la Policía Municipal de Baruta… Dicho sujeto al ser #detenido será #imputado por el Ministerio Público @MinpublicoVEN pic.twitter.com/GVxgZSFv1Y — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 25, 2022

En el video se observa a Chakkal mientras insultaba a un funcionario de la Policía de Baruta. “Quítate el uniforme para caerte a coñ*zos. Quítate el uniforme por mentiroso”, gritó el hombre mientras abordaba su camioneta.

CHAKKAL: “PIDO DISCULPAS”

Después de que el video se viralizó en redes sociales, Chakkal publicó un video en el que pidió disculpas al agente y a la Policía de Baruta. Además, confesó que en el momento de los hechos pasaba por un difícil momento personal.

“Me siento muy apenado por mi actuación. No intento excusar mi comportamiento, pero por cosas de la vida venía de enterarme de que una persona allegada a la familia se quitó la vida y no pensé que fuera a afectarme de tal manera”, dijo Chakkal.

El respeto entre los ciudadanos es el mayor valor que nos da la democracia. Por muy compleja y sensible que sea la situación que vivamos en lo privado no debe teñir nuestra relación de respeto hacia lo público. https://t.co/GYCLY4NCda — Darwin González (@darwingonzalezp) October 24, 2022

“Pido disculpas por mis acciones de ayer”, dijo Chakkal, quien envió el mensaje a la institución policial y al funcionario agredido. “Estoy realmente muy apenado y arrepentido”, añadió el hombre.

El alcalde de Baruta, Darwin González, recibió las disculpas de Chakkal y aseguró que “no dudarán en hacer cumplir todo el peso de la ley”. “Espero que estos hechos no se repitan”, agregó, a la vez que condenó cualquier agresión a los funcionarios.