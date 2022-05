Incertidumbre, angustia y dolor: Franyeli Guerrero rompió el silencio tras su "horrible" secuestro

Tras permanecer 140 días secuestrada en el estado Barinas, Franyeli Guerrero aseguró que "está bien y está feliz" de estar de regreso en su casa con su familia.

"Fueron 140 días de incertidumbre, de angustia, de dolor, de tristeza; son sentimientos que no se pueden explicar realmente con palabras. Fue la experiencia más horrible, nunca en mi vida me imaginé que iba a pasar por una situación así", señaló.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Mariana Guerra del medio Noticias 24 Horas, Franyeli Guerrero manifestó que pasar por una situación así "es algo que te marca; pero debo dar gracias porque tengo una familia maravillosa, que por ellos es que estoy aquí de pie".

Al ser consultada sobre si tenía la certeza de que regresaría a casa, expresó: "Si y no. Habían momentos en los que sí me aferré muchísimo a Dios y a la Virgen del Carmen; pero también habían momentos en los que dije no voy a salir, me voy a morir aquí".

"Siempre mi petición fue Dios mío déjame ver a mi familia de nuevo", comentó.

Sin embargo, sostuvo que en algunos momentos perdió la fe. "Sí hubo momentos donde me desvanecí, pero mi familia y muchas personas que no me conocían con sus oraciones creo que fue lo que me mantuvo y me devolvía de alguna u otra manera (la fe) de que sí iba salir".

Franyeli Guerrero acotó que durante su cautiverio pensaba mucho en sus padres, sus hermanos y sus sobrinos. "Yo decía que los necesitaba volver a ver y pedirles perdón, porque uno es humano y no es perfecto (...) por tantos errores que cometí y volverles a decir que los amo".

La joven resaltó que uno de los aprendizajes esta situación es "nunca perder la fe, por muy dura que sea".

FRANYELI GUERRERO Y SU REGRESO A CASA

Franyeli Guerrero manifestó que tras ser liberada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y regresar a su hogar encontró mucho amor.

"No hubo un día que mi familia se desvaneciera o que perdiera la fe. Esa fuerza de ellos me mantiene a mi fuerte", dijo.

Además, contó que "nunca me imaginé tanto apoyo, cariño y amor. Personas que ni siquiera me conocían se tomaban un minuto de su tiempo para pedir por mí. Mi agradecimiento es infinito".

Aunque, Franyeli Guerrero hizo un llamado a las personas que hicieron "comentarios despectivos". "Sé un poco más humano, la vida de una persona no es un juego", afirmó.

"Yo no me puedo encerrar porque mi familia luchó muchísimo. Yo no puedo caer en este momento. Si aguanté tantas cosas, ahorita debo seguir siendo fuerte (...) fueron 140 días que yo no vi el sol", agregó.