INDIGNANTE | Alquilan caballo para dar paseos en Macuto pese a estar lesionado +FOTO

Un caballo de paseo en Macuto, estado Vargas, se encuentra en una delicada condición debido a que el animal está lesionado. Aun así, lo alquilan para dar recorridos cuando debe recibir atención de un veterinario.

Un denunciante filtró a La Verdad de Vargas fotos del animal. En una de ellas se puede ver a simple vista la lesión del caballo en su pata trasera derecha. Luce notoriamente más hinchada que su extremidad izquierda, en la zona del tobillo.

LEA TAMBIÉN: ZAMUROS MORIBUNDOS Y DEVORADOS POR COCODRILOS LLAMAN LA ATENCIÓN EN EL PARQUE DEL ESTE

“Este pobre animalito requiere atención, vean su pata, y aun así lo alquilan para dar paseos. El dueño me pidió no tomar más fotos, los animales son seres inocentes”, reprochó la persona desde el anonimato.

Ante esto, exigió a las autoridades de la entidad y a Misión Nevado tomar acciones al respecto para que la lesión del animalito no se agrave.

EXIGEN SANCIONAR A LA PERSONA ENCARGADA

Tras ello, usuarios de Twitter exigieron el accionar de los organismos: «Autoridades por favor revisar este caso de maltrato animal en La Guaira. Un Caballo sometido a trabajar lesionado y así ocurre en casi todos esos establecimientos donde los alquilan para pasear».

«¿Dónde están los organismos encargados de velar por el bienestar de los animales?», «A este pobre caballo no le pagan su trabajo con una alimentación y atención adecuadas, el equino no puede hablar, no se queja, un humano con corazón debe hablar por él, de su soledad, cansancio, dolor físico y emocional. Basta de maltrato animal», fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, otros mencionaron al fiscal Tarek William Saab para que atienda el caso y pidieron el encarcelamiento de la persona que explota al caballo. «¿Ya está a salvo? ¡Y el dueño en la cárcel!«, demandó un usuario.