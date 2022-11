Invadieron su casa en Chacao: Periodista pide ayuda "no me pienso mover, no entrarán nunca más"

La periodista Mónica Mogrovejo inició este jueves, 24 de noviembre, una protesta frente a una vivienda de su propiedad que está presuntamente invadida desde hace seis años en la urbanización Altamira, municipio Chacao.

Carlos Julio Rojas, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), informó en sus redes sociales sobre la situación de Mogrovejo. En tal sentido, publicó una foto de ella sentada frente al apartamento junto a una andadera.

“Aquí estoy frente a la puerta y de aquí no me pienso mover; no los pienso dejar entrar nunca más. No es posible que me quieran robar mi vivienda y ellos están dispuestos a robarla”, sentenció Mogrovejo.

Nos informan #vecinos de #Altamira sur @Chacao que la abuelita y colega periodista @monicamogrovejo se apostó frente a su apartamento en protesta por tener 6años con su vivienda invadida,dice no irse hasta recuperar su inmueble.@TarekWiliamSaab y @MinpublicoVEN #invadiresdelito. pic.twitter.com/T12NRCdfEC — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) November 24, 2022

La periodista aseguró que se mantendrá frente a su propiedad y acusó a los inquilinos de querer “robar” su vivienda. “Por lo tanto, de aquí no me pienso mover”, sentenció.

MOGROVEJO PIDE ACCIONES

De acuerdo a la denuncia de Rojas, la invasión en la vivienda de Mogrovejo inició hace seis años y no ha podido recuperar su propiedad. En consecuencia, la periodista exigió a las autoridades acciones al respecto.

El hijo de Mogrovejo afirmó que, tras dejar a su madre frente a la propiedad, se dirigió al Ministerio Público para “proseguir” el caso. En tal sentido, esperan que la Fiscalía tome medidas para recuperar el apartamento localizado en Chacao.

Rojas afirmó hace pocos meses que en 2021 registró 93 invasiones, tan solo en el municipio Libertador. A estas cifras hay que agregar los casos semejantes en los otros cuatro municipios de la ciudad capital.