EN VIDEO: Iris Varela afirmó que dejó «en 95% la pacificación de las cárceles» del país

La exministra chavista de Asuntos Penitenciarios y actual diputada de la AN 2020, Iris Varela, defendió su gestión al frente del mencionado ministerio, al asegurar que dejó «en 95% la pacificación de las cárceles» venezolanas, algo que contrasta con lo que se vive día a día en los centros de reclusión del país.

«No hay otro país del mundo donde haya un ministerio que atienda a la población penitenciaria como lo hay aquí en Venezuela. Tomar una cárcel no es sencillo. Yo dejé en 95% la pacificación de las cárceles», dijo a la periodista Margarita Oropeza en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.

Varela incluso llegó a hablar sobre el operativo que se llevó a cabo en la cárcel de Tocorón, base de operaciones de bandas delictivas como El Tren de Aragua. Para la exministra su gestión también pacificó ese centro penitenciario.

«Yo creo que aquí hay más de uno que apostaba que allí (en Tocorón) se generara una masacre”, expresó Varela.

Por otra parte, desestimó los señalamientos que indican que las bandas venezolanas operan en muchos de los países de la región.

«Están tratando de hacer ver que Venezuela está exportando delincuencia, cada país tiene bandas de delincuencia organizada… ¿Todo lo que pasa afuera es culpa de Venezuela? Por supuesto que no”, señaló.

Varela también aprovechó la oportunidad para criticar la organización de la primaria opositora, pautada para el próximo domingo 22 de octubre.

«Yo lo que no termino de entender es de que manera van a realizar eso (…) Nadie les ha autorizado para utilizar mi data personal que se maneja en la plataforma de la oposición (…) eso me huele a una especie de fraude», enfatizó.

Asimismo, descartó la inscripción ante el CNE de un candidato inhabilitado para las presidenciales de 2024, al tiempo que puso en tela de juicio el talante democrático de la oposición.

«El que esté inhabilitado está mintiendo a sus electores ante la posibilidad de una elección, no se pueden inscribir (…) Ellos no han respetado todas las elecciones que ganó Chávez, ellos siempre alegaron fraude», puntualizó.

— Margarita Oropeza (@moropeza_vv) October 15, 2023