Jefe humanitario de la ONU se reunió con Maduro: De esto hablaron +FOTOS

El jefe de los servicios humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, se encuentra de visita en Venezuela para impulsar la ayuda que se implementa en la nación.

Griffiths se reunió la noche de este lunes, 1 de agosto, con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas.

"Grato encuentro con Martin Griffiths, secretario general adjunto y coordinador del socorro de emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha). Ratificamos nuestra cooperación con su oficina y conversamos sobre la acción permanente llevada adelante en pro de fortalecer, aún más la protección al pueblo", indicó Maduro en sus redes sociales.

Al encuentro también asistieron el oficial de Asuntos Humanitarios, Jake Hugh Morland; el coordinador residente de la ONU y coordinador humanitario en Venezuela, Gianluca Rampolla, y el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el país, Samir Elhawary.

Martin Griffiths también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para "repasar diversos temas de interés". Así como el canciller de la Administración de Nicolás Maduro, Carlos Faría y la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

De igual forma, el funcionario de la ONU conversó con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y con el ministro de Deporte, Mervin Maldonado "con la intención de continuar fortaleciendo las medidas de protección" para las personas con necesidades urgentes en el país, informó la Cancillería.

I look forward to engaging with the Government and other key partners on addressing some of the most pressing social needs. pic.twitter.com/lNvL6XpKNV

El domingo, Griffiths sostuvo un encuentro con agencias de las Naciones Unidas y ONG nacionales e internacionales en Venezuela; "para comprender mejor su mundo, incluidas las oportunidades y los desafíos".

"Me reuní con agencias de la ONU y ONG nacionales e internacionales para comprender mejor su mundo, incluidas las oportunidades y los desafíos. El año pasado pudimos llegar a 4,5 millones de personas, más de la mitad eran mujeres y niñas, en Venezuela", expresó.

Today I met with UN agencies and national and international NGOs to better understand their world, including opportunities and challenges. Last year, we were able to reach 4.5 million people – more than half were women and girls – in Venezuela. #Venezuela pic.twitter.com/NrQGT91E6R

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 31, 2022