Jorge Rodríguez asegura que oposición tiene intención de ganar elecciones con ‘bots’, dice que no tienen votos

El jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a la oposición de querer ganar las elecciones en Venezuela mediante el uso de bots.

«Queríamos conversar brevemente con ustedes para denunciar eventos que nada tienen que ver con campas electorales, ni con el desarrollo del proceso electoral en Venezuela. A estas alturas queda claro que algunos de los factores que están participando, supuestamente, en el evento electoral presidencial no tienen ninguna intención de participar de manera normal, legal, como lo estipula la Constitución y las leyes electorales de la República», dijo durante una rueda de prensa el también presidente de la AN 2020.

Al respecto, aseguró que se trata de una estrategia para desconocer los resultados el próximo 28 de julio. Rodríguez, afirmó que estos resultados «a estas alturas resultan bastantes claros para quienes nos apegamos a la verdad, a la realidad».

El chavista señaló que los dirigentes opositores también saben quienes llevan la delantera, «pero no lo revelan, porque el plan es otro».

#EnVideo📹| Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, @jorgerpsuv informó que hay un plan establecido por parte de la derecha venezolana para desconocer los resultados electorales del #28Jul.#PuebloVictorioso pic.twitter.com/FrV836efGS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 19, 2024

«Tienen la intención de ganar la elección no con votos, sino con bots porque no tienen los votos y lo saben. Cuando alguien canta fraude antes de que ocurra el evento electoral, significa dos opciones o adivina el futuro o sabe ya que perdió y está recurriendo a subterfugios para no reconocer los resultados electorales y eso no es nada nuevo», prosiguió.

Para finalizar, Rodríguez insistió en que supuestamente hay sectores de la oposición con planes violentos.

«Lamentablemente hay un sector que siempre, persistentemente tiende dirigir a sus derroteros a la violencia», concluyó.