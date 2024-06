Jorge Rodríguez carga contra Edmundo González por no firmar acuerdo propuesto por el chavismo: «Se sabe derrotado»

Jorge Rodríguez, jefe de campaña del candidato presidencial, Nicolás Maduro, rechazó que el abanderado de la oposición, Edmundo González, se niegue a firmar un documento en el que todos los candidatos se comprometan a respetar los resultados del 28 de julio.

«La mayor prueba de que se saben derrotados, fue que el día de ayer, el Gallo Pinto dijo: vamos todos los candidatos, los patarucos y los de la patria. Vamos al CNE comprometiéndonos a respetar los resultados», dijo Rodríguez durante un acto en La Guaira.

«Uno de los patarucos dijo que no iba a firmar ningún papel en el CNE. ¿Por qué no lo va a firmar? Porque anda completamente chorreado de este pueblo que se soltó por las calles de La Guaira, por las calles de Venezuela, para revolcarlos el próximo domingo 28 de julio. Por eso es que no firman», prosiguió.

Uno de los patarucos, dijo que no iba a firmar ningún papel en el CNE, ¿por qué no lo va a firmar? Porque anda completamente chorreado con este mar de pueblo que los revolcará el 28 de julio. La extrema derecha está comprometida pero con la violencia y el fascismo. ¡No volverán! pic.twitter.com/1xQKsj7qC4 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) June 12, 2024

EDMUNDO SE NEGÓ A FIRMAR

El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, dijo que no tiene sentido firmar un documento redactado por el chavismo.

«¿Firmar un acuerdo para qué? El primero que ha violado el acuerdo que firman es el gobierno», comentó.

El último acuerdo suscrito entre el chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática, el 17 de octubre de 2023 en Barbados, establecía una serie de compromisos como respetar la candidatura elegida por la oposición y permitir la observación electoral de la Unión Europea (UE).

No obstante, el chavismo no permitió la inscripción de María Corina Machado. Aunado a esto, el CNE no abrió el sistema para la candidata Corina Yoris, propuesta por María Corina, y finalmente tuvo que inscribirse el actual candidato opositor, Edmundo González. En esta línea, el chavismo también revocó la invitación que le había enviado a la UE para que observaran las elecciones.