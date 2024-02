Jorge Rodríguez dice que Blyde «mintió» y que se han reunido 14 veces en Caracas

El presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez se refirió a las declaraciones que este lunes hiciera el jefe negociador de la Plataforma Unitaria Gerardo Blyde.

Fue durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional donde dijo que el opositor «mintió» sobre el hecho de que prefería que las reuniones con el chavismo se hicieran fuera del país para evitar la presión mediática.

«Eso es mentira, durante ocho meses nos hemos reunido en 14 ocaciones en la ciudad de Caracas, los representantes de la Plataforma Unitaria y los representantes del Gobierno Bolivariano… desmiénteme Gerardo Blyde», exclamó Rodríguez.

Además agregó, que «innumerables veces» se ha reunido con los opositores en la capital.

«Hemos ido a otras ciudades a firmar los acuerdos. Han fungido como una especie de notarias y no hemos tenido problema. Pero decir que no se pueden reunir en Caracas porque le ponen nervioso los periodistas no solo es mentira, sino una tontería flagrante», dijo Rodríguez.

Durante la misma sesión, el parlamentario envió un mensaje a los opositores:

«Lo que quieran firmar, lo firmamos aquí en Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela. No vamos a ningún lado, firmamos aquí lo que les dé la gana, si nosotros estamos de acuerdo», dijo.

En ese contexto, dio las gracias a los gobiernos de México y Barbados por apoyar en las negociaciones y firmas de documentos.

Agregó: «No nos estamos refiriendo a esa expresión de acompañamiento, nos referimos a una práctica de racismo que tiene que acabar».

Por otra parte, Rodríguez invitó a la Plataforma Unitaria para el próximo 26 de febrero, día en que firmarán el documento de propuesta que llevarán al Consejo Nacional Electoral.

«Firmaremos el documento y el que se quede por fuera se queda por fuera del documento», comentó.