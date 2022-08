Jorge Rodríguez furioso por caso Argentina: "Nos devuelven el avión, si no nos vamos a la calle"

Jorge Rodríguez, alto mando del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional electa en el proceso de diciembre de 2020, afirmó que no acudirán a diálogos con la oposición hasta que les sea devuelto el avión venezolano retenido en Argentina.

“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni negociación, ni ninguna cosa de esas”, dijo Rodríguez en la sesión de este martes. En tal sentido, al igual que el caso del empresario Alex Saab, descartó volver a las conversaciones hasta que se solucione la situación.

“¡Nos devuelven el avión! Queremos devuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Si no, nos vamos a la calle y todos los espacios internacionales; vamos a combatir y vamos a lograr que el avión sea devuelto a Venezuela”, acotó.

Rodríguez consideró que el Boeing 747 Dreamliner de carga está “secuestrado”. Sin embargo, las autoridades lo retuvieron por su vinculación con empresas iraníes sancionadas por Estados Unidos.

RODRÍGUEZ SEÑALÓ A FISCAL

El dirigente chavista calificó de “ladrona” a la fiscal Cecilia Incardona, quien está asignada al caso del avión. Al respecto, aseguró que “es una empleada de la Embajada de Estados Unidos” en Buenos Aires.

“Me refiero a la ladrona, fiscal Cecilia Incardona, que por cierto, el día que firma el adefesio ese, visitó la embajada de Estados Unidos. Fue a cobrar, a que le dieran los reales, el pago correspondiente para cometer el secuestro que cometió”, sostuvo Rodríguez.

“Es un sistema judicial arrodillado, eso no es justicia y es una violación de derechos humanos elementales”, afirmó. “No me vengan con independencia del poder judicial argentino; es mentira”, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Nicolás Maduro condenó el lunes la retención del avión. “La tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Estamos bien arrech** con lo que está pasando allá”, sostuvo.

El avión estaría vinculado a una asociación iraní descrita como terrorista por Estados Unidos. Por tanto, la justicia norteamericana pidió la retención y posterior incautación de la aeronave que actualmente es propiedad de Conviasa.