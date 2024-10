Juan Pablo Guanipa responde a acusaciones de Cabello: «Son testimonios logrados vía coacción»

El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, respondió este miércoles a las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que lo involucran con supuestos hechos de corrupción cometidos por el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.

«Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe. Es más hay gente en esa cartelera de fotos que ni siquiera conozco», indicó.

Asimismo, comentó que a él ya lo han señalado «de ser traficante de armas», pero ahora se suman acusaciones de corrupción.

«Esto a través de testimonios logrados vía coacción, los cual los invalida totalmente», dijo en un video en sus redes.

Guanipa sostuvo que el foco de todos los venezolanos es lograr que se respete la soberanía popular «y que ese cambio político por el que votamos se convierta en realidad».

Sin embargo, considera que el gobierno de Nicolás Maduro «trata de distraer este objetivo central con falsas acusaciones a diestra y siniestra. Yo no tengo vocación de mártir ni de víctima, pero de persecución y presiones puedo hacer un libro».

Acusaciones falsas van y vienen. Foco. No perdamos el objetivo de nuestra lucha: Que se respete la soberanía de nuestra nación, manifestada contundentemente el 28 de julio. ¡Que Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/GTrQNnKhkv — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 23, 2024

De igual forma, Juan Pablo Guanipa se solidarizó con el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, así como con su hermano Pedro Guanipa y el resto de funcionarios que están detenidos.

«Le pido a Dios que les dé la fortaleza necesaria y logren la pronta libertad que merecen», manifestó.

CABELLO VINCULA A JUAN PABLO GUANIPA CON HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA DE MARACAIBO

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ofreció nuevos detalles sobre la trama de corrupción que implica al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.

«Rafael Ramírez Colina desde la alcaldía financiaba a su partido Primero Justicia para actividades políticas y pago de personal que no tiene que ver con la nómina de la alcaldía. Los recursos venían de la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo», indicó.

Cabello aseguró que la cifra de aportes de la alcaldía era muy superior a lo dicho por Rafael Ramírez Colina.

«Son $50.000 semanales que le entregaban a Juan Pablo Guanipa y si quieres sales a desmentir esto y voy a contar en qué gastabas esa plata, no lo voy a contar yo, lo va a contar tu hermano», advirtió.

En ese sentido, compartió la confesión de Pedro Guanipa. «Tengo conocimiento del financiamiento que se le hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Guanipa por medio de la alcaldía de Maracaibo. Ese financiamiento asciende al monto de $6.000 dólares mensuales, que me lo entregaban en efectivo y yo se los hacía llegar», indicó.