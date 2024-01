﻿ Juan Requesens rompe el silencio: Negociaciones, la cárcel y las acusaciones de magnicidio

El dirigente opositor, Juan Requesens, habló por primera vez sobre su paso por la cárcel, las negociaciones para liberar a otros presos políticos y las acusaciones en su contra.

Destacó que cuando estuvo detenido en la sede del Sebin en El Helicoide conoció a mucha gente de la que aprendió muchísimo. «Yo deseo que liberen a mis compañeros de la cárcel y estamos haciendo todo para lograr que estas negociaciones se profundicen y poder lograr que los liberen», comentó.

En ese sentido, señaló que estar en la cárcel lo cambió por completo. «Cambié de opinión, convicciones que yo tenía que eran inamovibles y ahora pienso distinto. Valió la pena porque representamos a mucha gente que ha estado en esa situación, que merece que luchemos por ella y no la olvidemos».

«Este país necesita la reconciliación y entender la realidad de cada uno», dijo.



RENDIRSE EN LA CÁRCEL

Durante una entrevista ofrecida a Luis Olavarrieta, Requesens sostuvo que muchas veces estando preso pensó en rendirse.

«Ahora lo digo con risa, pero para mí era un shock, era durísimo pensar en eso», contó.

Requesens le agradeció a varios dirigentes opositores por la lucha que mantuvieron hasta lograr su libertad.

«Cuando ya estaba en mi casa hubo una serie de personas a las que debo agradecerle porque cargaron con esta liberación: Stalin González, Henrique Capriles y Tomás Guanipa. Y reconocimiento aparte no solo porque les tengo cariño y los quiero, sino que sé que estuvieron en esto 24/7. Hay hermanos que estuvieron en este proceso viviéndolo, pero que no los puedo nombrar por su seguridad, pero sé que están allí. Yo muchas veces los llamaba y les decía que me rendía y que estaba desesperado por estar preso, pero luego pensaba que tenía la opción y la esperanza de salir y hay gente que ni eso», expresó.

El opositor detalló que tuvo la suerte de que en la celda en la que estuvo había un espejo. «Yo me veía y hablaba solo y te das cuenta lo importante que son muchas cosas y que en tu vida cotidiana no tienes consciencia porque lo haces en automático».

LAS ACUSACIONES

Juan Requesens indicó que el intento de magnicidio a Nicolás Maduro ocurrió en 2018. «Ese día explotaron dos drones y que se inicien las investigaciones con el debido proceso. Si a ti te capturan en flagrancia cometiendo un delito y todo el procedimiento para capturarte, para recolectar pruebas y para exponerlas en un juicio se hace mal, tú eres inocente. Eso es lo que dice la Constitución y la ley, y es lo justo».

«Yo no tuve nada que ver con el magnicidio y a cuenta de qué, pero bueno me condenaron a ocho años por conspiración y aquí estoy», comentó.

«Ahora me siento bien, a veces un poco de ansiedad y a veces con momentos de calma (…) nunca me he callado, pero da nervios hablar ante tanta gente», detalló.