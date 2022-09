Oliveros: salarios no pueden aumentar por decreto ¿de dónde saldrán los recursos?

"Salarios no pueden aumentar por decreto, se debe preguntar de donde saldrán recursos", esa fue la advertencia del economista Asdrúbal Oliveros.

En una entrevista a la cadena radial Éxitos, el también sociodirector de Ecoanalística señaló que la finalidad de garantizar los recursos es no provocar una ola hiperinflacionaria.

"Los recursos no se pueden fabricar, tenemos experiencia en esto. Cuando se fabrican de la nada los recursos, provocas una gran hiperinflación", sostuvo.

En tanto, enfatizó que aplicar aumentos de salarios no es tan simple, tras recalcar que no se puede llegar rápidamente ahí. Esto último, porque señaló que al final no significará un beneficio para los trabajadores y pensionados.

"En la medida que tengamos una economía cuya capacidad de crecer está limitada, también los salarios estarán limitados", acotó.

"Las reservas internacionales no te dicen por completo cómo está la salud financiera del gobierno, hay que tener una visión más amplia", agregó.

Enfatizó, que el problema más grave en la actualidad, es que los trabajadores no pueden adquirir lo más básico como producto de su esfuerzo.

INFLACIÓN EN VENEZUELA

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación en agosto se ubicó en 17,3 %, la variación de precios más alta de los últimos 12 meses.

Este dato significa una aceleración de inflación interanual de 153 %, y una acumulada de 90 % de inflación en lo que va de año.

Mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que se registró una inflación del 8,2 % en el mes pasado; 0,7 puntos por encima de la reportada por el ente emisor en julio, cuando fue del 7,5 %.

El valor de la canasta alimentaria en agosto de 2022 alcanzó los US$ 371, según el OVF, mostrando un aumento de 21,66 % respecto al año anterior.

Mientras que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) ubicó la canasta básica alimentaria hasta en los 424,2 dólares.

Todo, mientras que el ingreso básico de un trabajador corresponde solo a 20 dólares al mes.