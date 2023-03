La advertencia que lanzó Diosdado Cabello: «Capriles no puede participar en las presidenciales por estar inhabilitado»

Henrique Capriles será el abanderado de Primero Justicia en las primarias que realizará la oposición en octubre para elegir al candidato presidencial. Sin embargo, Diosdado Cabello advirtió este miércoles que de ganarlas no podrá participar en las elecciones previstas para 2024 por estar inhabilitado.

«Hay gente que se emociona porque lo designaron candidato. Yo no sé por qué a él lo designaron si está inhabilitado», señaló el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El dirigente chavista reiteró que Capriles tiene una inhabilitación política desde 2017, por 15 años, por lo que no podría optar por cargos públicos hasta 2032.

«Eso lo dice la inhabilitación de la Contraloría General de la República por corrupto, por mal manejo de los recursos del estado», acotó durante su programa Con el Mazo Dando.

Diosdado Cabello se pronunció a través de su programa en el canal del estado, sobre la candidatura de Henrique Capriles: “Si está inhabilitado, no puede participar” | Video VTV pic.twitter.com/CIBGcJBmjm — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 2, 2023

Asimismo, expresó que aunque lo inscriban y gane las primerias, no podría participar en las elecciones presidenciales.

«Yo no sé que creen ellos que pueda ocurrir. De todas maneras debe estar preparado por si acaso hay alguna eventualidad, que no lo dejen. Porque si él se va a inscribir y está inhabilitado no puede participar, digo para las presidenciales, si gana las primarias», aclaró.

Para finalizar, consideró que la otra opción es que Primero Justicia lo haya postulado a propósito.

«Al menos que esté seguro de que va a perder y la gente de Primero Justicia sea tan perversa que lo quieren llevar para que pierda y se vaya para su casa y no verlo más nunca, pudiera ser», concluyó.