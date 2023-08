La contundente respuesta de Delsa Solórzano al chavismo: «No vamos a estar amparando vagabunderías»

La precandidata presidencial, Delsa Solórzano, afirmó que el chavismo pretende hacer ver que en Venezuela hay Estado de derecho con su caso.

«Tarek William Saab y algunos otros voceros del régimen han expresado supuestamente que van a abrir una investigación por las recientes amenazas de muerte que he recibido», dijo.

Asimismo, añadió que quieren poner a su disposición el sistema de seguridad del Estado para cuidarla. «Hemos visto al señor Nicolás Maduro diciendo que él dio la orden».

No obstante, Solórzano cuestionó las buenas intenciones del chavismo. «Nosotros no podemos pretender que un régimen que es responsable del asesinato de Fernando Albán o de Acosta Arévalo, que me persigue de manera permanente y mantiene 300 prisioneros políticos, que acaba de encerrar a luchadores sociales, simplemente por defender los derechos de los trabajadores, pueden cuidar a nadie», aseveró.

Asimismo, aseguró que han denunciado agresiones en muchas oportunidades, incluso con pruebas de implicación de militantes del Psuv. En especial, recordó cuando inició su campaña en Vargas y afectos al chavismo agredieron a su equipo. En esta línea, resaltó que no es la única que ha recibido amenazas.

«¿Por qué las agresiones que sufren los otros precandidatos presidenciales como María Corina Machado no se investigan? El gobernador de Trujillo hizo una fuerte amenaza contra ella y no se abrió una investigación. No se ha abierto una investigación por las agresiones que ha sufrido Henrique Capriles», acotó.

En ese sentido, afirmó que ya acudió a instancias internacionales para presentar su caso. «Me comuniqué con distintos organismos internacionales como la CIDH y la ONU, tanto la Misión Independiente de Determinación de Hechos como con la oficina del Alto Comisionado de DD. HH. Dije que haría esto porque en Venezuela no hay Estado de derecho, cosa que sostengo», precisó.

«Nosotros no vamos a estar aquí para estar amparando vagabunderías, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez, ante la comunidad internacional una supuesta existencia de Estado de derecho que en Venezuela no existe», prosiguió Solórzano.

Por otra parte, recordó que el chavismo es responsable de casos emblemáticos de presos políticos en Venezuela.

«¿Por qué el diputado Juan Requesens sigue preso? ¿Y por qué Javier Tarazona sigue preso? Nosotros estamos dejando constancia de esto acá porque no vamos a permitir que se use nuestro nombre para que se trate de justificar una supuesta independencia de poderes que en nuestro país no existe», manifestó.

Para finalizar, aseguró que toda situación no la va a detener.

«Nosotros estamos luchando por la libertad de una nación, que está sometida a una crisis humanitaria compleja, que se debe a cosas como la gran corrupción o la incapacidad e ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en campaña y vamos a seguir denunciando», concluyó.

NICOLÁS MADURO LE OFRECE PROTECCIÓN

Nicolás Maduro rechazó las amenazas en contra de la precandidata presidencial Delsa Solórzano.

«Condeno todo tipo de violencia y ofrezco toda la protección ante este tipo de amenazas que sin lugar a dudas son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y seguridad de Venezuela», dijo durante su programa televisivo.

También, hizo un llamado a la paz a toda la oposición. «Estoy de acuerdo con el fiscal general de la República con este acto que ha tomado», acotó.