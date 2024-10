La dura realidad que enfrentan los comerciantes en el país: «Si no tengo cambio en dólares no vendo»

Comerciantes informales y vendedores en el país dieron a conocer el problema que sufren a diario para dar cambios cuando los clientes les pagan con dólares de alta denominación.

«Cuando no tengo cambio no vendo. A veces me traen un billete de 20 y compran algo de 3 dólares, no tengo el cambio», dijo Iván Pérez, vendedor en un quiosco al ser preguntado por VOA.

Asimismo, Taína Madrid, comerciante informal, señaló que se trata de una situación que viven con frecuencia. «Cuando el billete es alto es complicado, porque a veces no tenemos cambio».

Actualmente, el país cuentan con varias formas de realizar operaciones comerciales y la escasez de bolívares en los cajeros automáticos es problema del pasado. A pesar de que todos los comerciantes están obligados a aceptar bolívares, muchos clientes siguen prefiriendo pagar con divisa extranjera.

LA FALTA DE DÓLARES EN EL PAÍS

El problema de esta situación es que muy pocos venezolanos manejan billetes de baja denominación, de 1 o 5 dólares.

«Yo aquí tengo mi punto y doy vuelto en bolívares. Pero el problema es que cuando la gente paga con dólares quieren que uno le dé los vueltos en dólares y el problema es que no hay. A veces no quieren el cambio y simplemente pierdo la venta», explicó Nereyda Madrid, comerciante informal.

Otros vendedores dijeron que tratan de mediar y dan una parte de vuelto en bolívares y otra en divisas si el cliente lo acepta. A pesar de esto, siguen perdiendo ventas todos los días por las personas que al pagar en divisa no quieren un cambio así sea parcialmente en bolívares.