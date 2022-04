La historia de Mileydi, la niña que sangró al toser y ahora necesita salvar su vida

Todo niño tiene un sueño: ir a la escuela, ser talentosos en algún deporte, ser artistas, músicos, asistir a la universidad y de adultos ser profesionales o empresarios exitosos, Mileydi Mejías anhela ayudar a otros niños a través de la medicina.

“Yo quiero ser pediatra”, dijo en entrevista a Caraota Digital, actualmente, su condición de salud la ha acercado a otros pacientes tras estar durante meses hospitalizada. Ahora necesita la ayuda de muchos o de alguien para salvar su vida.

Mileydi, de siete años, es devota del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, a quien se aferra cada día para que le conceda el milagro de que su cuerpo esté libre de tumores, “le pido que me ayude”.

Su informe médico indica que presenta un hemangioma en faringe, con riesgo de obstrucción de la vía aérea y riesgo de shock hipovolémico (hemorrágico). En febrero de 2022 fue hospitalizada luego de comenzar a sangrar al toser y actualmente requiere de urgencia una Angioresonancia Magnética Cardiovascular, estudio que no hacen en ningún centro de salud público ni privado del estado Mérida.

El valor es de 1.280 dólares y lo hacen en Barquisimeto, estado Lara, monto al que se suma el cateterismo.

Su corazón y pulmones también han sido afectados, es por esto que se han visto en la obligación de vender rifas, hacer vendimias y otras actividades para recaudar dinero y pagar los estudios que con el salario de su madre Leydy Albonoz y la pensión de su abuela jamás podrían costear así reúnan el dinero toda una vida.

Ambos estudios deben realizarse para diagnosticar y conocer las patologías que presenta y así poder intervenirla quirúrgicamente. “No la pueden operar así porque puede haber una hemorragia, necesita el estudio lo más pronto posible”, relató.

Mileidy es soñadora, le encanta dibujar durante su tiempo libre e ir a la escuela, aunque el reposo le impide reunirse con sus compañeros de clases, antes quería ser veterinaria, ahora médico pediatra para salvar vidas.

El pasado 15 de febrero, comenzó a toser sangre en horas de la tarde, en la noche la hemorragia se agravó y fue trasladada al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), a los tres días se complicó y fue referida a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde permaneció 6 días, “gracias a Dios salió de ahí”, exclamó su madre.

Cuando alguien se enferma en Venezuela, no es tarea fácil para los pacientes y familiares sobrellevar la situación, ya que los centros de salud públicos no cuentan con insumos suficientes, equipos para los estudios, y menos con laboratorios en óptimas condiciones para la realización de los análisis, todos los gastos corren por los familiares en centros privados, escenario que genera preocupación, estrés, ansiedad y una fuerte carga emocional. Apelar a la solidaridad es la opción de la gente y los buenos se hacen presentes en muchos casos.

“La niña cada vez que tose se ve preocupada para que no se repita la hemorragia, le pido a toda Venezuela que nos ayude para hacerle los estudios, para que ella tenga mejor vida, no está asistiendo a clases y no se puede esforzar durante un largo tiempo”, apuntó.