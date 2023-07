El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, señaló este martes que nadie puede considerarse dueño de la oposición venezolana solo por tener más votos. Al tiempo que afirmó que la prioridad en este momento es el reencuentro de los venezolanos, y no la elección de un candidato.

En ese sentido, el político consideró que él tiene una votación «importante y lo dicen las encuestas todas». Sin embargo, expresó que sigue en su estado trabajando por los zulianos.

«No he ido a ningún estado, no he salido del Zulia, no he dicho que voy a ser candidato, y tengo una votación importante, pero eso no me indica que yo soy el chévere y que todo pasa por mí, no. Nadie tiene un liderazgo y un respaldo masivo, arrasador, es mentira. Uno tiene un poquito más de votos que otro. Pero aquí nadie ni es dueño de la oposición, ni es dueño de la votación, ni es dueño de la verdad. Aquí cada quien tiene un pedazo un poco más que otro», dijo.

#Venezuela | La indirecta de Manuel Rosales: «Nadie porque tenga más votos es el dueño de la verdad y de la oposición».- Amplía los detalles aquí 👇🌱https://t.co/RkYZgWtZ1a pic.twitter.com/iD8qRgc7Xq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 12, 2023

MANUEL ROSALES Y LA UNIDAD

Manuel Rosales instó a la oposición a trabajar juntos para encontrar una solución pacífica y electoral a la crisis que atraviesa el país. Además, subrayó la importancia de mantenerse en la unidad, la primaria y la ruta electoral, y no volver al camino de la violencia.

«La oposición tiene una responsabilidad primero de unir, y no en función de las aspiraciones de Manuel Rosales o de una persona. Nuestra política en este momento no es escoger un candidato. Nuestra primera propuesta pasa por el reencuentro de los venezolanos (…) El candidato no importa quién sea. Lo que importa es la solución de este conflicto», afirmó.

Durante una entrevista con el periodista Rafael Galicia en el programa A 8 Columnas por Niños Cantores Televisión, resaltó que la solución no pasa por volver a tomar los caminos de la violencia.

«Allí siempre hemos perdido. Las únicas veces que hemos ganado es cuando tomamos la vía electoral y unidos», acotó.

En su opinión, cada persona tiene un papel importante que desempeñar en la solución de la crisis.

«Si no entendemos donde estamos y que hay que ser inteligente para lograr un cambio, una transición, volvemos a perder el tiempo y la destrucción seguirá en Venezuela», concluyó.