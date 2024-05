﻿ ¿La indirecta? del ministro de Turismo tras la polémica con Valentina Quintero y Macuro

El ministro de Turismo, Alí Ernesto Padrón, se pronunció tras la polémica que se armó por las declaraciones de la periodista Valentina Quintero sobre la población de Macuro, estado Sucre.

«En desagravio al hermoso pueblo Macuro, estado Sucre. A quien pueda interesar. Duélale a quien le duela, Venezuela es el país más bello del mundo», acotó el ministro.

Aunque Padrón no mencionó precisamente a Valentina Quintero, mostró un video de Macuro en el que se señala que el pueblo se fundó en 1738 con el nombre de San Carlos Borromeo de Macuro.

«Es históricamente destacado por ser el primer lugar en el que Cristóbal Colón tocó continente americano», dicen en el video.

En desagravio al hermoso pueblo Macuro, estado Sucre. A quien pueda interesar!!! ¡Duélale a quien le duela, Venezuela es el país más bello del mundo!@NicolasMaduro pic.twitter.com/0JpJYLsxU2 — Alí Ernesto Padrón Paredes (@AliErnesto32) May 21, 2024

VALENTINA QUINTERO SE DISCULPA

Valentina Quintero se disculpó con los habitantes de Macuro, por lo que dijo sobre este lugar del estado Sucre durante una entrevista en el podcast Entregrados.

«Cuando cometo errores me retracto públicamente porque pública fue la ofensa», inició a través de su cuenta de Instagram.

«Yo le pido perdón de todo corazón a los habitantes de Macuro al haberlos ofendido, al haberlos herido en sus sentimientos, contando la historia de mi experiencia en este pueblo hace 25 años. Yo les confieso que me empeñé en ir a Macuro, porque yo decía ‘como será este pueblo que fue el primer sitio que pisó Colón cuando llegó a América’», prosiguió.

Valentina señaló que recibió una carta en la que una mujer llamada Sirelia Moffi le pidió que ayudara a visibilizar las penurias de Macuro, que persisten al día de hoy. Por lo cual, consideró que en medio de toda esta polémica es un buen momento para atender a esas personas.

«Ella me dice que está abandonado en toda su extensión geográfica. Los pobladores sufren tantas penurias que me permite admirarlos por su resistencia al no dejar morir un histórico y olvidado pueblo», añadió

«Me dice además, Sirelia que el año pasado el pueblo permaneció 6 meses sin luz, que no me puedo imaginar la cantidad de diligencias que hicieron sus visitantes tratando de lograr que se la repusieran», agregó.

EL PODCAST QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Toda la polémica comenzó cuando en un podcast le preguntaron cuál era el lugar más horrible que había visitado en Venezuela.

Sin dudarlo Valentina Quintero respondió que Macuro. «Su único mérito es que allí llegó Cristóbal Colón en su primer viaje a Venezuela. Eso es una mier$% que tiene una fábrica de cemento que es un horror. El coñ% pueblo de mier$% cuyo único mérito es haber sido el pueblo que vio Cristóbal Colón y punto, ese ha sido el peor viaje de mi vida».

«Yo logré llegar desde Güiria en una lancha de la Guardia Nacional que nos llevó. Llegamos al único sitio donde se podía dormir y recuerdo haber dormido en una cama que olía a grasa de 35 mil personas que habían tirado en esa mier$% y la grasa salía de ahí con todo lo que eso significa», contó.

«Además, en la mañana rogar por un desayuno porque solo hay desayuno si se logra pescar», concluyó.