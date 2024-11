La nueva advertencia de Yván Gil en su toma y dame con el canciller colombiano

El canciller Yván Gil realizó una nueva advertencia a su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, al señalarle que el Gobierno de Nicolás Maduro no tolerará «una palabra más» y que «habrá consecuencias», después que el funcionario del país neogranadino dejara claro que la postura de Gustavo Petro sobre la situación política de Venezuela «sigue siendo la misma».

Gil recurrió a su canal de Telegram para enviarle un nuevo dardo a su par. «Ha convertido la diplomacia colombiana en una de micrófono», dijo, al tiempo que le exigió que «deje de hablar de Venezuela».

«Desde acá podemos dar lecciones al mundo de democracia verdadera», enfatizó el ministro de Exteriores.

Acto seguido, manifestó que no tolerarán «una palabra más sobre la patria de Bolívar». «Las consecuencias las lamentará profundamente, ya se lo hemos advertido. ¡Detenga ya la charlatanería confeccionada desde el norte!», enfatizó Yván Gil.

¿QUÉ DIJO MURILLO PREVIAMENTE?

En la víspera, Murillo había salido al paso ante unas declaraciones de Gil, luego que lo acusara de actuar de forma «pusilánime» en la reunión que sostuvieron en Colombia.

«Ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente», enfatizó Gil.

Ese comentario surgió luego que el canciller Murillo asegurara que de no presentar las actas antes del 10 de enero de 2025, no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente.

«Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá, de la constante intromisión en nuestros asuntos internos», agregó Gil.

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE MADURO SOBRE EL SUPUESTO PARADERO DE MARÍA CORINA

El jefe de la diplomacia del vecino país contrarrestó tales afirmaciones, recalcando que la diplomacia «requiere equilibrio y respeto mutuo».

«La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado, y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países», puntualizó.