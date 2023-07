La polémica caricatura sobre María Corina que causó revuelo y de la que todos hablan

Una caricatura sobre María Corina Machado hecha por el ilustrador Roberto Weil ha causado revuelo y está dando de qué hablar. La polémica es tal que otras figuras de oposición manifestaron su descontento con la imagen.

En la ilustración, la líder del partido Vente Venezuela aparece en la cima de una gran barra del color celeste característico de su tolda, acompañada de una multitud. El mensaje que transmite es que Machado cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.

A su lado hay una barra roja, que alude a una cárcel y es notablemente más pequeña. Sobre ella está Nicolás Maduro, quien desde abajo le dice a María Corina Machado que está inhabilitada. Lo acompaña Cilia Flores y ambos están con los bolsillos llenos de dinero.

Más abajo está una columna mucho más chica con el símbolo de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, en lugar de «MUD», se lee «Viveza». La caricatura también muestra a cuatro personas fáciles de identificar: Henrique Capriles, Manuel Rosales, Benjamín Rausseo «El Conde de El Guacharo» y Delsa Solórzano.

Lo llamativo además es que la barra más pequeña donde están los otros aspirantes está «enchufada» a la de Maduro. Además, se puede dilucidar al dibujo de Rosales con los bolsillos también llenos de billetes.

MOLESTIA EN OTRAS FIGURAS DE OPOSICIÓN

La caricatura, como era de esperarse, no sentó bien a un sector. Uno de los que reaccionó a la imagen fue Carlos Prosperi, abanderado por Acción Democrática (AD). A su juicio, la ilustración solo genera división en la oposición.

«Amigo @WEIL_caricatura fuerte abrazo. Dejo una gran reflexión sobre esta caricatura, la cual sigue promoviendo la división dentro de la alternativa de cambio. Ya basta de divisiones, cuando hoy Venezuela nos necesita más unidos que nunca. Al adversario de los venezolanos está en Miraflores«, escribió en Twitter.

Asimismo, envió un mensaje de «cariño, admiración y respeto para mis compañeros que aparecen señalados en dicha caricatura», incluyendo a María Corina Machado.

Por su parte William Anseume, dirigente de Encuentro Ciudadano, hizo un llamado al caricaturista para retirar la «infame» imagen.

«El señor Weil, tan respetado y admirado, debería retirar esta infame caricatura y pedir excusas a la oposición venezolana, compuesta por millones de personas, estén o no militando en partidos políticos. Es una ofensa a los ciudadanos venezolanos», repudió.

La abanderada de esa tolda política, Delsa Solorzano, también se pornunció al respecto.

«Tengo 25 años enfrentando a la dictadura, con firmeza y sin empachos, en las calles y en cada espacio que me ha correspondido. Siendo frontal incluso cuando pocos se atreven a hacerlo. He dedicado mi vida a defender DDHH y por ello he podido presentar denuncias contra Maduro y sus cómplices ante la CPI y otras instancias en defensa de las víctimas», escirbió en su cuenta de Twitter.

«Hoy pongo mi nombre de nuevo al servicio del país, para, en unidad, lograr la libertad. Eso soy, una madre venezolana que vive en Venezuela con su hijo, una mujer “sin enchufes”, sin trampas, con transparencia absoluta y diciendo la verdad», agregó.

Por último llamó a evitar las descalificaciones entre los precandidatos opositores.

«De mi, en esta campaña para la primaria presidencial van a escuchar propuestas e ideas, no descalificaciones contra nadie. Quien no entienda que nos necesitamos todos para derrotar al sátrapa de Miraflores, no tiene realmente claro lo que estamos enfrentando», sentenció.

Luis Ratti, quien promovió la inhabilitación de María Corina Machado, también reaccionó. «Miren las estrategias fantasiosas de María Machado, impulsando subliminalmente a la violencia y confrontación con todos los sectores. Ella y su gente definitivamente están mal de la cabeza. Las ansias de poder los llevan a cualquier tipo de cosas».

