La punta que le lanzó María Corina Machado a Gustavo Petro sobre la crisis en el país

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que una de las personas «más interesadas» en que se resuelva el conflicto en Venezuela es el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En este sentido, la dirigente se refirió al papel fundamental que podría jugar el mandatario en la negociación entre el chavismo y la oposición de cara a las elecciones presidenciales.

«El presidente de Colombia fue el primero que comentó sobre esa inhabilitación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló una vez a su favor. De modo que no entiendo por qué no ha habido una posición más firme. Creo que no hay persona que pueda estar más interesado en una solución pacífica al conflicto que vive Venezuela y que esto ocurra a través de una democracia por la vía de las elecciones presidenciales, que el presidente de Colombia», cuestionó.

Durante una entrevista ofrecida a la W Radio de Colombia, María Corina Machado sostuvo que lo que está ocurriendo en Venezuela «tiene un impacto directo y creciente en la estabilidad, paz y prosperidad de Colombia».

«El desenlace que tenga este año en Venezuela tendrá varios escenarios. Todos los temas que se pueden estar discutiendo en el ámbito político se agravan o se resuelven. La presión desestabilizadora en las fronteras. El amparo a las actividades del ELN en el territorio como socios que son de Maduro, crisis energética, tema migratorio y el narcotráfico», dijo.

Machado destacó que «si Maduro arrebata e impide, por punta de represión que se expresen constitucionalmente la voz de los venezolanos, podríamos ver una ola migratoria más grande de la que hemos visto, sería devastador».

MARÍA CORINA MACHADO Y EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Además, indicó que el chavismo ha incumplido deliberadamente los acuerdos firmados entre ambos bloques políticos desde que Estados Unidos entregó al empresario Alex Saab.

«Sin duda el proceso de negociación que está en marcha es un proceso muy complejo (…) Lo fundamental aquí es que el régimen firmó un acuerdo en Barbados. Allí se comprometió a permitir un proceso electoral limpio y competitivo y hasta ahora no lo ha cumplido», expresó.

María Corina Machado consideró que el mejor escenario es una negociación donde se respeten ambas partes. Al igual que se apunte hacia una transición pacífica.

«Sí creo que la mejor opción para todos es una negociación simétrica. Una donde se puedan dar garantías y que tenga como propósito una transición pacífica y democrática», afirmó.

Asimismo, consideró que el líder del chavismo «actúa de manera desesperada porque sabe que en una elección conmigo le gano pero abrumadoramente».

«No nos van a sacar de la ruta constitucional y electoral, aquí hay grandes lecciones para todos, pero hoy más que nunca Venezuela nos necesita (…) Me podrán amenazar con su delincuencia jurídica, pero esta lucha es hasta el final», resaltó.