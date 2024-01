La respuesta de Tamara Sujú ante las acusaciones de traición a la patria y terrorismo del Ministerio Público

La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, rechazó la acusación en su contra por parte del Ministerio Público.

«Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo etc, por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la desaparición de Ángelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían», señaló Sujú en su cuenta de Twitter (X).

En este sentido, aseguró que lo único que ha hecho es su trabajo de abogada y defensora de derechos humanos.

«El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DD HH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefensa», asentó.

#Venezuela. Aunque Ud no lo crea. @TarekWiliamSaab me acusa de Traición a la Patria, Terrorismo etc, por

supuestamente "legitimar mediaticamente acciones" como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente… https://t.co/MdSuIQxwRx — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 22, 2024

Para finalizar, aseguró que son los propios funcionarios y sus familiares quienes están siempre denunciando lo que sufren.

«La familia y funcionarios hartos de ver cómo siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información», concluyó.

CONSPIRACIÓN BRAZALETE BLANCO

Tarek William Saab no ofreció mayores detalles sobre la presunta vinculación de Sujú con la operación Brazalete Blanco.

Se trata de un operativo que era liderado por Ángelo Heredia, a quien autoridades venezolanas privaron de libertad.

El fiscal reveló que Heredia estaba participando en un plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano situado en Táchira. Asimismo señaló que buscaban hacerse con el parque de armas de este cuerpo castrense, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal.

«Y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, indicando el vaciado la participación directa de varios militares y civiles», declaró.