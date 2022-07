Las maniobras de los padres venezolanos para celebrar en medio de la crisis el Día del Niño

“Los costos en el cine me parecen exagerados”, expresó Daniela León una de las muchas madres en Venezuela que deben hacer miles de maniobras para celebrar el Día del Niño en medio de la crisis económica, que sigue muy marcada en el país desde hace ya algunos años y que la administración de Nicolás Maduro excusa en las sanciones adoptadas por los Estados Unidos.

“Los costos en el cine me parecen exagerados. En Caracas muchos parques son de entrada libre y eso no es un problema, cuando vamos él se divierte plenamente sin necesidad de que gastemos más de lo necesario. De vez en cuando hemos ido a parques temáticos, pero no es algo que se pueda hacer siempre”, sostuvo la madre, de 26 años de edad, durante una entrevista concedida a la Voz de América (VOA).

Durante la conversación con el mencionado medio de comunicación, Daniela fue enfática en destacar que apenas, junto al padre de su hijo, tratan de planificarse para poder cubrir todos los gastos básicos del mes. Es decir, cuentan con muy poco dinero para estas fechas especiales.

“Si sabemos qué cosas disfrutan ellos, podemos dedicar un tiempo a eso con poco dinero. Aunque cada niño es distinto, hay muchas herramientas en internet o redes sociales que pueden ayudar a idear algo especial para cualquier momento”, recomendó.

Una situación distinta y peor se le presenta a Grezlys Landaeta, quien tiene 20 años y una hija de dos, a quien no ha podido celebrar el Día del Niño.

Se trata de una de las millones de madres migrantes a quien le ha tocado dejar su hija en Venezuela. Estaba en Colombia y por ese motivo no pudo organizar algo especial para la pequeña el año pasado.

“No estábamos en la mejor situación. Yo como madre me sentí bastante culpable de no poder hacerle algo especial en su primer Día del Niño", recordó.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO?

Este domingo 17 de julio se celebra el Día del niño en Venezuela, homenajeando los más pequeños de la casa con el objetivo de fomentar la protección de sus derechos. Desde el año 1990 fue designado el tercer domingo de julio como fecha de conmemoración para este día tan importante.

La Organización de las Naciones Unidas aprobó esta celebración en 1959 a través de la Declaración de los Derechos del Niño. A partir de ese momento se designó el el 20 de noviembre como fecha del Día Universal del Niño. Si bien en sus inicios la declaración no tenía legalmente carácter vinculante, 10 años de negociaciones entre líderes mundiales promovieron que desde 1989 sea obligatorio su cumplimiento para los países firmantes. Actualmente, este supone el tratado internacional más ratificado de la historia.

El 29 de agosto de 1990 fue una fecha clave para la celebración del día del niño en Venezuela. Esto se debe a la aprobación de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que otorgaba protección social y jurídica a los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, la conmemoración se institucionalizó a través de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).