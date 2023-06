Las razones que llevan a los expertos a ver a Maduro con una «imagen de comodidad» en el poder

Expertos en ciencias políticas y derecho internacional consideran que Nicolás Maduro proyecta una «imagen de comodidad» en el poder, lo que pone en riesgo los esfuerzos por alcanzar un escenario favorable para los comicios presidenciales que deben celebrarse en 2024.

Esta sensación de seguridad se ha conseguido debido al congelamiento de las negociaciones con la oposición venezolana y la falta de presión internacional, ante un evidente relajamiento de las sanciones que habían impuesto en su contra Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE).

Este debilitamiento coincide también con el fin del gobierno interino de Juan Guaidó, disuelto el pasado mes de enero, quien había logrado el reconocimiento de más de 50 naciones alrededor del orbe.

CUMBRE IMPULSADA POR PETRO SIN RESULTADOS APARENTES

Una cumbre impulsada por el presidente de Colombia Gustavo Petro en Bogotá, a finales de abril, tampoco mostró resultados. Así lo aseguró el experto en relaciones internacionales Luis Peche Arteaga en entrevista con el medio estadounidense Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés).

“Maduro parece cómodo en el poder, no parece dispuesto a dar ninguna concesión significativa en este momento”, dijo el experto al mencionado medio tras el viaje de Maduro a una cumbre sudamericana que se llevó a cabo en Brasil el pasado domingo.

“Pareciéramos encaminarnos a un escenario donde Maduro va camino a hacer las elecciones de 2024 sin ningún tipo de garantías para los opositores”, agregó.

De igual manera, para el politólogo Walter Molina Galdi, Maduro “no tiene ahora mismo ningún incentivo” para mejorar las condiciones electorales.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo un promedio de 16 protestas diarias durante abril. No obstante, la cifra total de manifestaciones en las calles, con 489, fue 36 % menor al mismo mes en 2022, cuando hubo 768 protestas.

El experto considera que la presión interna contra el chavismo no va más allá de protestas de sindicatos y trabajadores. Estas, al no estar coordinadas políticamente con la oposición, carecen de efectividad.

NEGOCIACIONES CONGELADAS

Por su parte el politólogo, Ricardo Ríos, considera que la congelación de las negociaciones no le permite a la oposición tener alguna ventaja para conseguir condiciones idóneas para los mencionados comicios.

“El pivote interno no genera mayor presión, porque la oposición ha ido perdiendo espacio de una manera progresiva. Por lo tanto, el poder que acumula hoy no está poniendo en jaque ningún factor del oficialismo”, explicó Ríos a VOA.

SE MANTIENE EL DESCONTENTO POPULAR

Para la politóloga y docente universitaria María Alexandra Semprún el descontento popular, por el agravamiento de la economía y la ausencia de aumentos salariales, continúa, solo que, a su juicio, no ha sido capitalizado por la oposición.

“Seguimos teniendo el descontento de la gente, esté o no esté interesada en política. El venezolano, aunque esté un poco desmotivado en términos políticos debido al cansancio de una situación que no cambia, está afectado por lo económico. Eso no se arregla con bonos del sistema Patria”, advirtió Semprún.

La popularidad de Maduro apenas roza los 20 puntos porcentuales, de acuerdo con las más recientes encuestas de Datanálisis y Datincorp. No obstante, no hay un candidato opositor que aglutine más de 20% en las preferencias.