¿Lejos de la recuperación económica? Empresas privadas están "ahogadas" por aumento de impuestos

El sector privado en Venezuela, disminuido tras siete años de recesión, alertó de una "voracidad fiscal" por el aumento de los impuestos municipales hasta casi un 10.000% desde el 2019.

Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) aseveró que en poco más de dos años; las tasas impositivas que deben pagar los empresarios pasaron del 0,05% hasta el 5% en la mayoría de los municipios.

La experta explicó que el incremento "dramático" provocó que algunos comerciantes pasaran a la informalidad y otros lo estén considerando; dificultando el camino a la recuperación económica, resaltó EFE.

EMPRESAS PRIVADAS ESTÁN "AHOGADAS" POR AUMENTO DE IMPUESTOS EN VENEZUELA

De igual forma, Polesel advirtió a la agencia que la subida "voraz" de los impuestos impulsó el traslado de comercios a municipios donde la carga tributaria es menor; incentivando el cierre de sucursales de farmacias, ferreterías y repuestos.

"Es verdaderamente preocupante cómo te dicen algunos comerciantes (...) que están pensando en cerrar en determinados estados o mudarse de municipio porque la carga que tienen es insostenible; confiscatoria la llaman. Ellos te dicen: 'estoy trabajando solo para pagar impuestos, porque no me queda nada", declaró.

Por si fuera poco, al aumento se le incluyen otras limitantes que afectan considerablemente la estabilidad del sector.

LAS TRABAS PARA EL PAGO

La gremialista comentó que algunas alcaldías impiden a las empresas declarar sus impuestos sin antes costear el "aseo urbano", cuyos aumentos han sido "superiores al 3.000%".

En consecuencia, esto supone un retraso en el pago del servicio; lo que se resume en un bloqueo para cancelar los impuestos y por ende, una multa por mora que incrementa aún más los tributos.

Al igual que Consecomercio, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), denunció que la "voracidad fiscal", puede dificultar mucho más "el camino a la recuperación".

En declaraciones previas, los representantes señalaron que las alcaldías emitieron ordenanzas "que se han salido inclusive del esquema de ordenación tributaria"; y crearon "algunas tasas parafiscales" cobradas por instituciones para "permitir" operaciones comerciales en ciertas regiones.

Igual que Polesel, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró a EFE que "muchas de las industrias, sobre todo la pequeña y la mediana, emigraron a la informalidad al no poder con la carga tributaria".

Subrayó que el sector manufacturero está a favor "de contribuir con el fisco", y abogó por "una cultura" fiscal; de forma que se amplíe "la base tributaria, no aumentando las tasas de recaudación, que es lo que viene ocurriendo".