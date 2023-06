Liberaron a Jhonar Barazarte, el agricultor del video viral detenido por botar su cosecha de tomates

Las autoridades liberaron este miércoles, 21 de junio, a Jhonar Barazarte, el agricultor que fue detenido esta semana por botar una cosecha de tomates en el estado Trujillo por no tener gasolina para trasladarlos.

La ONG Espacio Público informó en sus redes sociales sobre la liberación del agricultor. “Barazarte nunca debió estar preso”, apuntó la organización defensora de derechos humanos.

“Liberan al agricultor Jhonar Barazarte, tras hacerse viral con un video en redes sociales donde arrojaba una cosecha de tomates a un río en el estado Trujillo debido a que no conseguía gasolina para el traslado de la mercancía”, expuso la ONG.

El Ministerio Público informó el martes sobre la detención de Barazarte y sostuvo que actuó “al margen del orden jurídico”. También aseguró que el agricultor “violó la Ley de Precios Justos” al “destruir gran cantidad de alimentos”.

LIBERTAD CONDICIONAL BARAZARTE

El periodista Jade Delgado aclaró que Barazarte fue excarcelado bajo la medida de libertad condicional. En tal sentido, se presume que las autoridades pueden continuar el proceso penal en su contra.

Por su parte, la periodista Naky Soto reiteró que Barazarte no recibió libertad plena, a pesar de ya no estar en prisión. Sin embargo, no hay más detalles sobre el futuro judicial del caso.

Algunos agricultores de Trujillo han llegado al extremo de arrojar su cosecha de tomates al río ante la imposibilidad de trasladar su mercancía a los mercados nacionales por la falta de combustible. pic.twitter.com/w6XLe2hMut — Stefanny Fiffe (@Stefannyfiffe_) June 11, 2023

Espacio Público aseveró que la detención de Barazarte “es una consecuencia directa de su protesta”. “Esto implica una violación del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica», acotó la ONG.

Barazarte resultó detenido después de que se viralizó un video en el que bota unos tomates en un río de Trujillo. “No hay combustible”, se escucha, por lo que los agricultores no tienen medios para trasladar sus productos y venderlos.

El martes, la justicia ordenó la libertad plena de Ysnet Rodríguez, otro agricultor detenido en circunstancias parecidas a las de Barazarte. En este caso, el trabajo botó zanahorias en un río de Mérida por la escasez de gasolina.