Liberaron al profesor Víctor Venegas, había sido detenido en Barinas por «acciones contra la paz del país»

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este lunes que fue excarcelado el profesor, Víctor Venegas, con medidas cautelares.

Venegas, quien es presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), había sido detenido el 17 de enero.

Según el fiscal general Tarek William Saab, «él estaba involucrado en actividades que atentaban contra la paz de la República porque presuntamente formó parte de un supuesto grupo que buscaba convertir al estado Barinas en un centro de acciones violentas».

#ULTIMAHORA

Fue liberado el sindicalista Victor Venegas a quien se le impusieron medidas cautelares.#JusticiaYLibertad#LibertadParaLosPresosPolìticos #DerechosHumanos #Venezuela pic.twitter.com/2ZN6WWu23o — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) March 11, 2024

Además, sostuvo que estaba «conspirando contra el pueblo venezolano». No obstante, Saab no especificó en que consistían estas «acciones violentas».

«Una vez develado el plan, este grupo está en proceso de ser desmantelado», indicó el fiscal.

Se llevaron detenido al dirigente del magisterio Barines y Presidente de FENATEV Victor Venegas, policías nacionales entraron a la fuerza a la sede. ¡Nos solidarizamos con el, familia y todos los maestros! pic.twitter.com/EBsWjjIzN3 — Freddy Superlano (@freddysuperlano) January 17, 2024

Por otra parte, la ONG detalló que «sigue sin conocerse el estatus de la situación del hermano del sindicalista, quien también permanecía detenido».

La detención de Venegas se hizo viral luego que los docentes colocaron escritorios para impedir el ingreso de los funcionarios. No obstante, al cabo de unos minutos, derribaron la puerta y se llevaron al profesor.

«Nos lanzaron contra el piso, no nos dejaron ni hablar. Nosotros no somos delincuentes, somos docentes y lo que estamos exigiendo es un salario digno», comentó una de las profesoras de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev).

LAS PALABRAS DE VÍCTOR VENEGAS

Poco antes de su detención, Víctor Venegas subió un video en el que pedía el respaldo de los venezolanos y en especial del sector docente.

«Tenemos un ataque de los cuerpos policiales, están tumbando la puerta para llevarme. Yo no me voy a esconder. No hemos hecho absolutamente nada malo, solo defender a los trabajadores. Me van a llevar secuestrado. Le pido a la opinión pública solidaridad y a los maestros que salgan a protestar, porque esto es una injusticia», expresó en aquel momento.