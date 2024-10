«Libertad para los presos políticos»: Familiares protestaron frente al Ministerio Público

Familiares de los presos políticos se concentraron este miércoles frente al Ministerio Público exigiendo la liberación de los detenidos en las protestas postelectorales y exigiendo que se respeten sus derechos humanos.

Durante la protesta, mostraron varias pancartas y cantaron consignas frente al Ministerio Público. Muchos de los padres aseguraron que sus hijos no cometieron ningún delito, por lo que exigieron su liberación inmediata.

«El pecado es estar en una parada esperando un taxi. Si en algún momento hubiese cometido un delito y me toca a mí pedir perdón y a él asumir la responsabilidad, yo como madre lo asumo», dijo Enmanuela González, madre de Anthony Quijada, a los medios.

Sin embargo, la mujer aseveró que su hijo no cometió ningún delito de los que le acusan las autoridades. «Algunos opinan cosas y llaman a nuestros hijos terroristas… Lo peor es que no saben las verdades», aseveró.

«2024 SIN PRESOS POLÍTICOS»

Los manifestantes portaban varias pancartas, destacando una que decía «2024 sin presos políticos». Otras, por su parte, indican: «basta de crímenes de lesa humanidad» y «basta de persecución».

«No tengo que bajarle la cara a nadie. Al contrario, donde tenga que ir, voy, en las medidas del respeto, de la educación, sin meterme con nadie. Pedir libertad y ondear este tricolor a mi país a mí no me hace menos, me hace más venezolana que muchos», dijo González.

Los familiares pidieron que cesen las presuntas torturas a los presos políticos. Asimismo, alertaron que muchos de los jóvenes resultaron detenidos sin participar en protestas o cometer delitos en las mismas.

Esta protesta se dio la misma semana en la que el canciller, Yván Gil, afirmó que en Venezuela «no hay ni un preso político». «Como en todos los países del mundo hay un estado de derecho que funciona, que trabaja», dijo en Colombia.

El Foro Penal registró, hasta el 28 de octubre, 1.958 presos políticos, la amplia mayoría de ellos sin condena. Asimismo, apuntó que más de 1.800 personas fueron detenidas en los últimos tres meses, cuando comenzaron las protestas postelectorales.