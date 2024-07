El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, advirtió este domingo que no hay ningún «motivo legal» para anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del tarjetón electoral, de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

Así lo aseguró durante una entrevista ofrecida a la periodista Margarita Oropeza en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.

«Es muy importante que la elección sea creíble y haya una credibilidad nacional. No hay ningún motivo legal para anular la tarjeta de la MUD, que es la tarjeta que es individualmente la más votada de la historia de Venezuela, nunca el Psuv ha sacado ese número de votos», precisó Aveledo.

Sin embargo, en caso de que se produzca dicha inhabilitación de la tarjeta de la MUD recordó que el candidato unitario de la oposición, Edmundo González, cuenta con el respaldo de las tarjetas de Un Nuevo Tiempo (UNT) y del Movimiento por Venezuela (MVP).

«No hay nada que permita sospechar su invalidez. Sería un acto demasiado arbitrario, demasiado grave, que tendría una repercusión en la credibilidad interna y externa de las elecciones», reiteró.

#Venezuela | Lo que dijo Aveledo sobre la posibilidad de «anular» tarjeta de la MUD de cara al 28J 📹 Video: Venevisión pic.twitter.com/cPNI20YnQD — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 7, 2024

CAMPAÑA DESIGUAL

A juicio de Aveledo la actual campaña electoral registra “ventajismo”, para el chavismo, gracias a su hegemonía comunicacional.

«Es desigual porque, evidentemente, no aplican las mismas reglas para todos. Las reglas están allí, pero no se cumplen igual. (…) ¿Qué se espera? Que esta campaña sea respetuosa con todo el mundo. Que el lenguaje que se utilice no compliqué las cosas para después», señaló.

Por otra parte, destacó que es “muy importante” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenga el respaldo de todo el país para que, en la emisión de los resultados electorales, sea garante de la paz.

«Si la gente tiene dudas, sospechas, eso no favorece la credibilidad del cuerpo, que es el que va a emitir los resultados», explicó.

Por último, Aveledo resaltó que la ciudadanía y los partidos políticos también tienen una responsabilidad en los comicios.

Recordó que los testigos de mesa son fundamentales para garantizar el respeto de la elección popular, ya que facilita el cumplimiento de las funciones del proceso.

“Tenemos el sistema más moderno, y es auditable. No es posible meterle a la máquina otra cosa que no sea lo que salió, si se le mete forzosamente, se nota. Esa trampa no es posible hacerla. ¿Cuál es la garantía de que nadie haga esa trampa? Que todos los actores políticos tengan sus testigos allí hasta el final, que recojan su acta y cada quien tenga ese certificado. Es importantísimo”, sentenció.