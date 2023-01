EN VIDEO | Lo que dijo Jorge Rodríguez sobre el fin del gobierno interino y el diálogo en México

El líder de la delegación chavista negociadora en México, Jorge Rodríguez, fue consultado sobre la disolución del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, y las negociaciones con la oposición en México.

"Vamos a tratar de no opinar nada acerca de la nada. De la nada no se opina no se opina sino nada", dijo en tono sarcástico durante unas declaraciones trasnmitidas por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV).

Sobre las conversaciones con la oposición en México, el líder chavista aseguró que debe cumplirse primero el acuerdo firmado en el último encuentro.

"Ya hay un acuerdo firmado. Un acuerdo social muy profundo en la calidad de trabajo que se realizó, que implicó la recuperación para la República de más de 3.200 millones de dólares", recordó.

Afirmó que estos recursos deben ser invertidos en salud, educación, mitigación de riesgos y en servicios básicos como el agua y la electricidad.

"Con proyectos plenamente establecidos uno a uno. Acordados por los técnicos de la oposición y propuestos por los criterios del poder popular del gobierno del presidente Maduro", enfatizó.

En este sentido, descartó la vuelta a la mesa en un futuro inmediato.

"En este momento estamos en ese proceso de aterrizar ese acuerdo firmado para que se pueda implementar. Sería atemporal o extemporáneo que estuvieramos en un proceso sin haber cerrado el proceso anterior", concluyó Riodríguez.

Jorge Rodríguez en relación a la eliminación del GI: “Vamos a tratar de no opinar nada acerca de la nada. De la nada no se opina sino nada”. Sobre México,dijo q están “aterrizando el acuerdo social firmado (…)sería atemporal q estuviésemos en un proceso sin cerrar uno anterior” pic.twitter.com/q768KsQ9kL — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) December 31, 2022

FIN DEL GOBIERNO INTERINO

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron este viernes la reforma al Estatuto de Transición a la Democracia que pone fin a la figura del Gobierno Interino.

Durante una sesión extraordinaria se llevó a cabo la segunda discusión de la reforma de la ley. De esta forma, el próximo 4 de enero estaría entregando funciones Juan Guaidó, quien también preside al Parlamento.

Con 72 votos a favor, las fracciones de Primero Justicia, (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) pusieron fin al interinato creado en 2019.

El mismo se sustentaba en los artículos 233 y 333 de la Constitución con el argumento de un vacío de poder por las cuestionadas elecciones presidenciales en 2018. La entidad representaba al país en los juicios internacionales en activos como Citgo o el oro de Inglaterra.

La reforma tuvo en contra 29 votos, de los diputados de Voluntad Popular, La Causa R, Convergencia, Nuvipa y la Fracción 16 de Julio.

Mientras que ocho parlamentarios de Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela se abstuvieron de participar en la votación.

LA PROPUESTA DE PJ, AD y UNT

La propuesta del G3 consiste en una especie de "Gobierno Parlamentario". Esta figura creada por PJ, AD y UNT sería la nueva administradora de los activos de la nación, en caso que obtengan reconocimiento internacional.

La propuesta de Guaidó a la reforma a la Ley consistía en que el G3 eligiera a un nuevo diputado que ocupara el interinato. El objetivo era respetar la separación de poderes establecida en la Constitución.

De esta manera se intentaba preservar los activos en el exterior que ahora pudieran caer en manos de la administración Maduro.