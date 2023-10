Los alarmantes números de la deserción estudiantil en el país desde 2021

La encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi) reveló unos alarmantes números con respecto a la deserción estudiantil que ha sufrido el país, luego de que se calculara que al menos 190 mil alumnos abandonaron el colegio entre 2021 y 2022.

Aunque el mencionado año escolar coincidió con el regreso a las aulas tras la pandemia, se estima que un gran volumen de niños, niñas y adolescentes siguen fuera del sistema educativo en el nuevo período escolar.

Diversos factores son los que han incidido en estos altos índices de deserción. En los adolescentes que están en periodos de bachillerato y transición de universidad, la razón principal que los lleva a dejar los estudios es la poca pertinencia de la oferta educativa.

Los jóvenes señalan que prefieren trabajar y llevar comida a sus casas que estudiar, debido a la situación económica que envuelve al país.

Por su parte, muchos padres y representantes alegan que no tienen el poder adquisitivo para inscribir a sus hijos en colegios privados donde se cuenta medianamente con una educación de calidad. Mientras tanto, las instituciones educativas públicas carecen desde maestros, pupitres hasta una infraestructura adecuada.

HASTA 9 DE CADA 10 PLANTELES EN EL OCCIDENTE VENEZOLANO NO ESTÁN APTOS PARA RECIBIR ESTUDIANTES

Existen escuelas en el occidente de Venezuela que carecen hasta de estructura, y funcionan bajo los árboles. De cada 10 planteles, 9 no estarían aptos para ni siquiera recibir a los estudiantes, según reseña Dossier Venezuela.

No están aptas para los alumnos, menos para los docentes, y es que precisamente los maestros consideran que su situación es un verdadero problema, ya que ellos carecen de beneficios económicos por ser profesionales de la educación y de sus jefes solo reciben amenazas, ningún tipo de apoyo, enumeran 4 grandes carencias, estructurales, de servicios, y otras dos no menos importantes.

No hay pupitres, no hay acceso para ir todos los días a cumplir asistencia porque no alcanza para el pasaje.

Esta situación ha sido ampliamente ventilada por el sector a través de protestas y exigencias a las autoridades. No obstante, no han recibido una respuesta efectiva a sus requerimientos.

Por los momentos se han visto obligados a iniciar el año escolar en las mismas condiciones precarias. Esto sin duda afecta la calidad educativa e influye en la deserción estudiantil.