"Los bonos no son salario": Maestros recibieron un pago en medio de las protestas y no llegó ni a $30

Los profesionales de la educación recibieron este domingo un bono con motivo del Día del Maestro de 580 bolívares a través del sistema Patria, lo que equivale a 29,82 dólares.

Sin embargo, los maestros jubilados tan solo 400 bolívares que corresponde a 20,56 dólares.

A través de redes sociales, los educadores señalaron que el bono no es suficiente para cubrir el costo de vida en Venezuela.

"Me llega un mensaje del sistema patria: me depositaron 580 bolos por un bono contra la guerra económica. Ayer me gaste 3500 en un mercado. Lo que necesito no son bonos sino salario", indicó la profesora de la UCV, Jacqueline Richter.

Asimismo, sostuvo que los bonos no son salario y son discrecionales.

"Un bono sin efecto salarial, sin aporte a las cajas de ahorro y discrecional. La protesta es para terminar con esa política gubernamental y discutir una real escala salarial", expresó.

CRISIS EN EDUCACIÓN

Sindicatos de docentes y ONG de Venezuela denunciaron este domingo, Día del Maestro en el país, una situación laboral "alarmante". Alertaron sobre los bajos salarios, por lo que insisten en que seguirán protestando para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

"El año 2023 comenzó con las numerosas protestas y exigencias de los maestros. Estos exigen mejores condiciones al Gobierno de Nicolás Maduro aunque, hoy por hoy, siguen sin escucharlos. Este 15 de enero, Día del Maestro, la profesión vive una situación alarmante", señaló el Sindicato Unitario del Magisterio en un boletín difundido en Twitter.

Asimismo, dijo que el sector educativo del país es "olvidado e infravalorado" por el Ejecutivo, pero "sigue luchando por mejorar su situación. La base de educadores de todo el país han elevado su voz de protesta en las calles de Venezuela".

La ONG Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) indicó en un boletín compartido en la red social que en "un país normal" la situación que padecen los docentes venezolanos, "no llega a tales extremos de justificado malestar y descontento", indicó la agencia EFE.

"La protesta nacional del magisterio no solo es una reacción en rechazo a un salario que está en el umbral de la pobreza extrema, sino a un cúmulo de situaciones anormales", añadió.

En la última semana se han registrado protestas en casi todas las regiones del país, en las que miles de trabajadores, la mayoría del sector público, exigen aumentos salariales pues el sueldo mínimo (cuyo monto es fijado por la administración de Nicolás Maduro) es de unos siete dólares al mes, mientras que una familia necesita 50 veces ese monto solo para comer.