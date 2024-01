Los dardos de María Corina a los medios en el país y las opciones de Maduro de negociar con ella

La líder de la oposición, María Corina Machado, denunció la censura en los medios de comunicación tradicionales en Venezuela.

“Mientras este país está definiendo su futuro, los grandes medios de radio y TV se dedican a promover y proyectar las mentiras del régimen, sin permitir que las voces democráticas de la nación puedan expresar su visión. Eso es injustificable”, aseguró.

«La última vez que yo estuve en Venevisión fue en agosto de 2013. El año pasado me invitaron a dos entrevista y en ambas ocasiones me llamaron a decir que habían cortado la luz y no fuera«, comentó María Corina Machado.

«¿Televen? La última vez, 2017. Unión Radio, la última vez, 2020. ¿Pero sabes a quién entrevistó Unión Radio el día que pidieron información sobre la fulana inhabilitación? Al señor Brito», añadió en una entrevista para La Gran Aldea.

María Corina Machado lanza una durísima crítica a los principales medios de comunicación del país por la censura que le han impuesto durante años: "mientras este país está definiendo su futuro, los grandes medios de radio y TV se dedican a promover y proyectar las mentiras del…" — La Gran Aldea

En esta línea, María Corina Machado reveló que en 2023 hubo un solo medio de televisión nacional que la invitó en dos ocasiones, Globovisión. No obstante, en este caso la propia María Corina Machado decidió no asistir a dichas invitaciones.

«Yo no piso un canal cuyo propietario es socio y aliado del régimen», explicó.

Sobre la situación actual en los medios de comunicación, expresó su deseo de que cambien la postura que han tenido en los últimos años. «Es muy triste sentir que las elites han abandonado el país, que se han entregado».

LA MEJOR OPCIÓN DE MADURO ES NEGOCIAR CONMIGO

Para María Corina Machado, lo más valioso para Maduro es la protección de él y de su entorno actual.

«Eso va a depender de lo que hagamos en estos próximos meses, pero, al final, no tengo duda de que Maduro terminará entendiendo que su mejor opción es negociar conmigo», declaró.

Al respecto, dijo que no podía revelar detalles sobre si en estos momentos había un proceso de negociación en este contexto.

Para finalizar, María Corina Machado se refirió a los trámites sobre su caso de inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Justicia y admitió que no tienen información aún.

«Pero estoy segura de que la habrá, porque esto es un proceso político, no jurídico; y no es en ese tribunal donde van a tomar la decisión. Desconozco lo que puedan estar fabricando ahora, pero mi inscripción es una parte fundamental de la negociación y es el mandato de casi tres millones de personas. Entonces, no hay más nada que agregar. Por eso yo digo que quienes tienen que ocuparse de ese asunto son ellos», concluyó.