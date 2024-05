Los mensajes de esperanza que enviaron Edmundo González y María Corina a las madres venezolanas en su día

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el candidato de la Unidad, Edmundo González Urrutia, enviaron este domingo calurosos mensajes de esperanza a las madres venezolanas en su día, donde manifestaron su compromiso con ellas.

A través de su cuenta de Twitter (X), González Urrutia escribió: «Feliz día a todas las madres de Venezuela. Hoy pienso en mi madre, esposa e hijas. En las familias separadas y en aquellas madres que sufren por la alta inflación, la falta de salud y educación de calidad para sus hijos».

«Vaya mi compromiso con todas ustedes. Dios las bendiga», enfatizó el exembajador de Venezuela en Argentina.

Machado, por su parte, subió un video en dicha red social. En él, pronunció: «Hoy todas las mujeres venezolanas somos mamás de millones de niños. Y estamos unidas en un anhelo: abrazarnos con nuestros hijos para siempre, en Venezuela y en libertad. Las quiero».

En dicha publicación, Machado también dijo: «Un muy feliz día a todas las mujeres venezolanas; hoy todas somos madres».

MARÍA CORINA Y EDMUNDO, JUNTOS EN UN FORO

Machado y González Urrutia participaron a mediados de semana en la 54° conferencia del Consejo de las Américas (COA) en Washington.

Durante su discurso en una videollamada, Machado acotó que lo que se está viviendo en Venezuela es único. «Quiero transmitirle a cada persona que esto va más allá de un proceso electoral. Esto se ha convertido de una lucha existencial hasta una espiritual. Y eso es porque estamos viendo gente deseando hacer cosas que nunca habían sido capaces de hacer y esa fuerza que está día a día es inmensa«.

Por su parte, Edmundo González Urrutia afirmó que ha visto en los venezolanos ese entusiasmo de cara a las elecciones.

«Yo nunca he estado involucrado en una campaña política. Nunca me he postulado a ninguna candidatura, pero lo que estoy viendo aquí, lo que estoy percibiendo es el entusiasmo de la gente por participar el día de la elección«, señaló.