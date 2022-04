Madre del joven asesinado por funcionarios exige justicia: “No le dieron opción a nada”

La madre de Daniel Lezama, el joven que habría sido asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Carúpano, estado Sucre, exigió a las autoridades que haya justicia en el caso de su hijo.

Anairys Ramírez consideró que su hijo fue víctima de una injusticia y no murió en un enfrentamiento, como indicó la minuta policial. En consecuencia, alegó que Daniel Lezama era un “muchacho sano” que no usaba armas.

"Yo sé que no me lo van a devolver, pero sí exijo justicia. Esto no puede pasar desapercibido. No es la manera de actuar de un cuerpo de seguridad, no le dieron opción a nada", sostuvo, de acuerdo a la nota de prensa.

Ramírez afirmó que su hijo no era un delincuente, por lo que los funcionarios no contaban con argumentos para dispararle. Por tanto, exigió al fiscal Tarek William Saab que el caso no quede impune y solicitó a los tribunales que sentencien a los detectives con “todo el peso de la ley”.

“QUEREMOS QUE SEAN INVESTIGADOS”

En un principio se pensó que se trataba de seis funcionarios, pero finalmente, el Ministerio Público imputó a cinco de ellos. Sin embargo, Ramírez dudó de esta versión y consideró que todos los agentes deben ser investigados.

"¿En qué cabeza cabe que él iba a entrar a un lugar a enfrentarse sin ninguna arma con seis funcionarios armados? Ahora nos sorprende que según la Fiscalía son cinco, queremos que todos los involucrados sean investigados", enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IMPUTADOS CINCO FUNCIONARIOS DEL CICPC POR EL CRIMEN DE JOVEN EN RESTAURANTE DE CARÚPANO

El Ministerio Público imputó a los funcionarios William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Colmenares Yoel y Maikel Malaver. El fiscal Saab indicó que son acusados de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Lezama ingresó a un establecimiento de comida rápida de Carúpano y se sentó a esperar a una prima, según sus familiares. Segundos después, los uniformados del Cicpc accionaron sus armas sin mediar palabras y el joven falleció.