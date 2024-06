Maduro amplía ventaja sobre la oposición de cara a las elecciones del 28Jul, según Dataviva

El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ganaría las elecciones presidenciales del 28 de julio con un 56,2% de respaldo, según la encuestadora Dataviva.

De acuerdo al más reciente estudio de opinión, el porcentaje del actual mandatario casi triplica al candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González (19.3%).

González es seguido por Benjamín Rausseo (6.1%), Claudio Fermín (3,1%), Antonio Ecarri (2,4%), Daniel Ceballos (1,9%), Javier Bertucci (1,1%), José Brito (1,1%), Luis Eduardo Martínez (0.9%) y Enrique Márquez (0,8%).

Según el estudio se registra un crecimiento de las opciones opositoras distintas a la Plataforma Unitaria. En este sentido, cuando se suman las ocho opciones diferentes a Edmundo González, este último se estanca y tiende a bajar.

Además, también arroja que un 7.1% de los entrevistados aún no sabe o prefiere no contestar.

PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES

Al ser consultados sobre la intención de participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, 66% afirmó que “definitivamente sí iría a votar”.

Mientras que 15% contestó que “tal vez” lo haría, 6% está convencido de no hacerlo y 13% aún no sabe o prefiere no contestar.

El estudio contó con una muestra de 1.578 personas a nivel nacional. Se realizó entre el 27 y el 31 de mayo del presente año.

La campaña electoral para el venidero proceso tendrá lugar entre el 4 y el 25 de julio.