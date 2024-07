Maduro anunció que pausará su programa de TV Con Maduro + y esta es la razón

Nicolás Maduro anunció este lunes que pausará su programa de televisión Con Maduro + para centrarse en la campaña de las elecciones del 28 de julio y tras una petición del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Maduro habló sobre su campaña en la última transmisión de su programa. Puesto que las normas electorales establecen la imparcialidad de los medios de comunicación, el líder del chavismo no podría continuar con su programa.

«Hoy termina la segunda temporada de Con Maduro + con el programa 52. Todo cuadra porque nos vamos a la campaña y yo respeto al árbitro (el CNE). Y él me dijo “usted no puede continuar con ese programa”. No continúo», dijo Maduro.

Igualmente, el líder del chavismo se mostró confiado de triunfo en las elecciones y aseguró que el programa continuará en las próximas semanas. «Pero nos vemos después de la victoria», dijo Maduro.

«ESTUVIMOS CALENTANDO»

Este jueves, 4 de julio, comenzará la campaña electoral de todos los candidatos para los comicios. Maduro lleva varias semanas haciendo actividades buscando el voto de la ciudadanía, pero dijo que estuvo «calentando apenas».

«Lo que viene es lo bueno y grande en esta campaña electoral. Va a ser de la verdad, de la justicia, de la paz. No podrá ninguno de ellos quitarle ni robarnos el derecho a la paz que tenemos», dijo Maduro.

Mientras tanto, Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también comenzará su campaña este lunes. Hará una caravana en Caracas con María Corina Machado, líder de la oposición.

Las elecciones están pautadas para el 28 de julio y hay 10 candidatos. Maduro y González parten como favoritos y algunas encuestas indican que el candidato opositor tiene varios puntos de ventaja respecto al líder chavista.