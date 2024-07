﻿ Maduro dice que los "patarucos no están capacitados": "Ellos no tienen idea de qué hacer"

El candidato chavista Nicolás Maduro arremetió este viernes en contra de sus contrincantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio y los acusó de «no tener idea» de cómo hacer que mejore la situación del país.

Maduro hizo una actividad de campaña con la militancia chavista en Coro, estado Falcón. Al igual que en otras ocasiones, el candidato oficialista criticó a sus oponentes y dijo que «no tienen pueblo» para las elecciones.

«Vamos a estar claros. Los nueve patarucos no tienen ni idea de lo que hay que hacer en este país. Ellos son promesas falsas, no están capacitados, no están preparados», acotó Maduro.

Asimismo, el líder del chavismo afirmó que «nadie podrá manchar el proceso electoral». «Nosotros somos el camino, la verdad de Venezuela y la garantía de la vida y de la paz de esta patria», añadió.

«SON LOS MISMOS»

Como ha hecho en otros discursos, Maduro acusó a la oposición de corrupción y de «robar» recursos del Estado venezolano. «Lo que tienen es mucho billete», acotó.

«Se robaron el oro de Venezuela. Son los mismos. ¿Quién se robó la empresa Citgo, el oro de Venezuela? ¿Quién pidió las sanciones criminales y que invadiera el ejército gringo a nuestro país?», comentó.

Maduro ha arremetido en contra de la oposición en varias ocasiones durante su campaña. En una actividad en Caracas el jueves, los acusó de «querer una tragedia» para pedir la suspensión de los comicios.

Los venezolanos se preparan para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Aunque hay 10 candidatos, las encuestas apuntan que los favoritos son Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y Maduro.