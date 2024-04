﻿ Maduro dice que Piñera llevó al Tren de Aragua a Chile y le manda un mensaje a Boric

Nicolás Maduro aseguró que el expresidente Sebastián Piñera contrató a delincuentes del Tren de Aragua para desestabilizar a Venezuela. En este sentido, afirmó que son estos antisociales los que hoy siembran el terror en Chile.

«Presidente Boric, canciller de Chile: ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes?, ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir a Venezuela el 23 de febrero de 2019?, ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, Sebastián Piñera», aseguró en su programa televisivo.

Según Maduro, el gobierno de Piñera les dio apoyo y los declaró perseguidos políticos.

«Pongamos las cosas en su lugar. Causa y efecto. La causa, la derecha, que se los llevó y ahora trata de disparar contra Venezuela con un problema que es grave, que tiene solución, que es el problema de las bandas criminales», sostuvo.

Por otra parte, Maduro insistió en que en Venezuela los organismos de seguridad lograron acabar con el Tren de Aragua. Asimismo, puso a disposición de los gobiernos del sur el modelo de seguridad empleado por el chavismo contra estas bandas.

Nicolás Maduro @NicolasMaduro responsabiliza a Sebastián Piñera de la presencia del Tren de Aragua en Chile: “La derecha chilena se los llevó” pic.twitter.com/SHullvFRYR — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) April 16, 2024

«Si hay un problema y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Y lo que corresponde es hablar. Lanzar frases, lo que llaman diplomacia de micrófono, que puedan ser manipuladas para enfrentarnos, pelear entre nosotros. ¿En qué ayuda a Chile?, ¿En qué ayuda a Venezuela?, ¿Qué el presidente Boric diga unas cosas de Venezuela y salga yo pim, pum, pam, y le diga cuatro cosas, también ayuda a resolver los temas?», comentó.

Además, instó a Boric a mantener relaciones de cordialidad sin injerencia de ningún tipo.

«Aquí lo que se impone es la cooperación, el respeto, el no intervencionismo. Yo no me meto en los asuntos internos de Chile, nunca me he metido. Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Con respeto, con diálogo, con comunicación, son muchas cosas que se pueden lograr. Así que ese es el mensaje que yo le daría al presidente Boric, y al propio canciller de Chile que se la pasa disparando contra Venezuela, le diría tranquilos, dialoguemos, conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales», concluyó.