Maduro dio 72 horas a TikTok para retirar los «retos virales»: Van dos fallecidos en el país

Nicolás Maduro arremetió este lunes contra la red social TikTok y les dio 72 horas para que retiren los retos virales que difunden y que habrían motivado múltiples casos de intoxicación entre adolescentes en el país.

“Le di 72 horas para retirar de Venezuela todos estos llamados desafíos abusivos, criminales. Al jefe de Latinoamérica le digo, sobre ti recae estos muertos, son ustedes, TikTok quien está difundiendo esto”, dijo Maduro durante su programa televisivo.

En este sentido, condenó la forma en que la red social china ha permitido la divulgación de este contenido.

«Están buscando destruir el futuro de nuestros países. Es la expresión más directa de lo que hemos dicho que es el uso pernicioso, abusivo, criminal, de unos psicópatas, porque quienes dirigen esto en TikTok son unos psicópatas que odian a la humanidad», asentó.

Finalmente, advirtió que tomará nuevas acciones si TikTok no acata su petición. «Venezuela buena, reaccionemos ante esta circunstancia, y no duden ni un segundo que a mí no me tiembla el pulso de tomar la medida más severa contra estos criminales de TikTok».

DOS MUERTOS POR LOS RETOS VIRALES EN TIKTOK

Estudiantes en todo el país han sufrido de intoxicación, muchos de los cuales ni siquiera estaban participando en estos retos y fueron víctimas de sus compañeros, quienes rociaron sustancias químicas en sus salones.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, confirmó que hasta la fecha hay un saldo de dos jóvenes fallecidos en lo que va de mes.

«Recientes hechos han dejado un saldo importante de lesionados. Hoy, lamentablemente, dos jóvenes han dejado este paisaje para siempre; todo indica que la causa está en las redes sociales y estos retos que tienen el propósito de causar sufrimiento a las familias», señaló.

Asimismo, pidió a los docentes denunciar cualquier conducta sospechosa que detecten en los jóvenes.