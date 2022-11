Maduro revisará todas leyes del "poder popular", estos son los detalles

Nicolás Maduro anunció este martes, 15 de noviembre, una consulta pública para revisar y “transformar” varias leyes del país. En tal sentido, sostuvo que hay que incorporar la opinión de los ciudadanos en las legislaciones.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro lanzó “el despliegue nacional para la consulta pública hacia la transformación de las leyes”. Por tanto, llamó a “debatir y accionar” propuestas para “adaptar y renovar” las políticas,

"Este no es un proceso revisionista, esto es una revolución, muy distanciada del proyecto cuarto republicano, que no le daba protagonismo y participación al pueblo venezolano", afirmó Maduro.

El líder del chavismo dijo que esta propuesta es “para adaptar las leyes a la realidad, a los nuevos sueños”. Al respecto, señaló que en el debate participarán los consejos comunales, comunas, diputados, concejales y gobernadores del país.

LEYES SEÑALADAS

Ley Orgánica del Poder Popular

Ley Orgánica de los Consejos Comunales

La Ley Orgánica de las Comunas

Ley del Sistema de Economía Popular

La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

Ley Orgánica de Contraloría Social

Ley de Contrataciones Públicas

MADURO: CANTO MEJOR QUE BAD BUNNY

Por otra parte, Maduro afirmó que el chavismo se “ha ganado a pulso” lo que ha “logrado”. Para ejemplificar, recordó los encuentros que ha tenido con varios presidentes durante los últimos días y, de un momento a otro, mencionó al cantante Bad Bunny.

“¿Por qué creen que me dan la mano en el mundo? ¿Porque soy chévere, porque soy bonito o me parezco a Bad Bunny? No me parezco, aunque canto mejor que él. Es por el pueblo, es por la rebeldía nuestra”, sostuvo.

La semana pasada, Maduro visitó Egipto por la Cumbre Climática de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ese encuentro, conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro portugués, Antonio Costa, y el estadounidense John Kerry.