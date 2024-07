Maduro se mantiene como el «candidato favorito» con 56,1%, según Dataviva

El abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, mantiene su posición como el «candidato favorito» con un 56,1% de apoyo, de acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Dataviva.

Según la encuesta, le sigue el candidato de la Plataforma Unitaria Edmundo González Urrutia con un 20,5%.

«Las opciones opositoras distintas a Edmundo González continúan rompiendo la polarización y acumulan entre ellas un 15,7% de respaldo», acotó Dataviva.

En este sentido, indicó que Benjamín Rausseo aglutina un 5,1% de respaldo, Claudio Fermín 3,2%, Antonio Ecarri 2,8%, Daniel Ceballos 1,5%, Javier Bertucci 1,2%, José Brito 0,7%, Luis Eduardo Martínez 0,6% y Enrique Márquez 0,6%.

Mientras que 7,7 % de los entrevistados afirma que «no sabe» o prefiere no responder.

DATAVIVA: PREFERENCIA PARTIDISTA

En cuanto a la preferencia partidista, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los partidos agrupados en el Gran Polo Patriótico siguen siendo «la fuerza política dominante con un sólido 53% de apoyo».

Por su parte, la Plataforma Unitaria obtuvo un 17% de respaldo, otros partidos de oposición suman un 8%. Y 5% de los encuestados se identifica con partidos no mencionados. Asimismo, un 17% no sabe/no responde.

EL VOTO

En cuanto a la disposición de participar este 28 de julio, el 63,2% de los encuestados por Dataviva afirmó que definitivamente sí votará en las elecciones presidenciales.

Mientras que el 12,2% considera que tal vez lo hará y 6,3% definitivamente no acudirá a las urnas. Un 18,3% aún no sabe o no contesta.

El estudio de Dataviva, que contó con una muestra de 1.103 personas a nivel nacional, se realizó del 24 al 28 de junio del presente año.

La campaña electoral para los venideros comicios inicia este jueves 4 de julio y se extenderá hasta 25 de julio.