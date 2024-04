﻿ Maduro sobre renovación de sanciones: «golpea ingresos para que no podamos mejorar ingresos de trabajadores»

Nicolás Maduro se pronunció este miércoles a la decisión de Estados Unidos de renovar las sanciones petroleras contra el chavismo y dijo que esta medida impacta el aumento del ingreso de los trabajadores.

Fue durante la I Expo Venezuela Produce 2024, en donde comentó sobre sus planes para aumentar los ingresos del país. Sin embargo, señaló que las sanciones dificultan mejorar el sueldo de la ciudadanía.

«Las sanciones que anunció Estados Unidos hoy tiene el objetivo de golpearnos los ingresos para que no podamos mejorar los ingresos de los trabajadores», dijo Maduro.

Asimismo, el líder del chavismo destacó que Venezuela tuvo en marzo la inflación más baja desde hace 14 años. «Ya son tendencias sólidas y firmes. Ahora nos proponemos más ganancias, más riquezas para tener la plata y seguir mejorando el ingreso», acotó.

La Casa Blanca confirmó este miércoles que no renovará la licencia 44, la cual suspendió en octubre las sanciones petroleras. Funcionarios precisaron que se debió al incumplimiento de los compromisos que asumió el chavismo en el Acuerdo de Barbados.

«Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de la hoja de ruta electoral. Por lo tanto, la Licencia General 44 vencerá después de la medianoche y no será renovada», dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Nicolas Maduro and his representatives have not fully met the commitments made under the electoral roadmap agreement. Therefore, General License 44—which authorized transactions related to the oil and gas sector with Venezuela—will expire after midnight and not be renewed.

